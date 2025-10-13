Medienberichte: Geisel-Übergabe im Gazastreifen hat begonnen
dpa-AFX · Uhr
GAZA (dpa-AFX) - Nach mehr als zwei Jahren Gefangenschaft hat die Freilassung der ersten von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln begonnen. Mehrere israelische Medien berichteten am Morgen, dass sieben der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien./ln/DP/zb
