Medienmitteilung

Anpassung in der Organisation von Mobimo

Luzern, 13. Oktober 2025 – Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG passt die Führungsorganisation von Mobimo an. Neu wird ein eigener Bereich «Akquisition» geschaffen. Die Geschäftsleitung wird verschlankt und besteht künftig aus fünf statt wie bisher sechs Mitgliedern. Christoph Egli, der bisherige Leiter Bewirtschaftung und Mitglied der Geschäftsleitung, wird Mobimo verlassen.



Mit der Anpassung der Führungsorganisation möchte der Verwaltungsrat einerseits sicherstellen, dass das Unternehmen am Immobilienmarkt weiterhin agil und erfolgreich bleibt, und andererseits, das Synergiepotenzial in den operativen Abläufen noch besser genutzt wird. Hierfür wird die Organisation auf Geschäftsleitungsstufe verschlankt und sie besteht neu aus fünf statt wie bisher sechs Bereichen: Immobilien, Entwicklung, Akquisition und – unverändert – Finanzen und Corporate Center.

Die fünf neuen Geschäftsleitungspositionen werden personell mit bestehenden Geschäftsleitungsmitgliedern besetzt. Unter der Führung von Daniel Ducrey, CEO, und Jörg Brunner, CFO, wird die Geschäftsleitung wie folgt organisiert:

Nadia Mastacchi, bisherige Leiterin Portfolio und Transaktionen, verantwortet den neuen Bereich Immobilien, worunter neben dem Portfoliomanagement und der Vermarktung zukünftig auch die Bewirtschaftung (inkl. Mobimo FM Service) fällt. Das Zusammenspiel für die konsequente Werterhaltung und Wertsteigerung des Portfolios wird dank einheitlichen Schnittstellen weiter optimiert.

Marco Tondel bleibt Leiter Entwicklung und verantwortet in dieser Rolle neu auch die Realisierung. Die interne Koordination wird dadurch vereinfacht, und die einheitliche Zuständigkeit über die ganze Wertschöpfungskette stärkt das Gesamtbild und erhöht die Kosteneffizienz.

Vinzenz Manser, bisheriger Leiter Realisierung, übernimmt den neu geschaffenen Bereich Akquisition. Die Bündelung dieser Kräfte schafft nicht nur Synergien, sondern erhöht auch die Agilität und die Wirkung in einem umkämpften Markt. Vinzenz Manser ist seit über 20 Jahren für Mobimo tätig und vereint in seiner Person ein weitreichendes Netzwerk sowie ein ausgeprägtes Know-how für den Immobilienmarkt.

Der Bereich Bewirtschaftung wird auf Geschäftsleitungsstufe zukünftig nicht mehr als eigenständiger Bereich geführt. Christoph Egli, der bisherige Leiter Bewirtschaftung und Mitglied der Geschäftsleitung, scheidet aufgrund der Reorganisation aus der Geschäftsleitung aus. Er hat sich deshalb dazu entschieden, eine neue Herausforderung ausserhalb von Mobimo zu suchen. Christoph Egli hat das Bewirtschaftungsgeschäft von Mobimo in den letzten Jahren massgeblich geprägt. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken ihm herzlich für sein jahrelanges erfolgreiches Wirken.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass er mit der Anpassung der Führungsorganisation die Wirkungskraft von Mobimo über die ganze Wertschöpfungskette und im Markt stärkt. Sie tritt per 1. Januar 2026 in Kraft.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt für Analysten und Investoren:

Stefan Feller, Head of Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97

Kontakt für Medien:

Anthony Welbergen, Head of Corporate Communication

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86



Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,9 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

