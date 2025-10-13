Mindestens 66 Verletzte bei Zugunglück in der Slowakei

(Reuters) - Bei dem Zusammenstoß zweier Züge in der Slowakei sind am Montag mindestens 66 Menschen verletzt worden.

Davon seien 16 mittelschwer oder schwer verletzt, berichteten Rettungsdienste. Insgesamt seien rund 80 Passagiere in beiden Zügen gewesen. Beide Züge seien vor einem Tunnel an einer Stelle zusammengestoßen, an der zwei Gleise zu einem zusammenlaufen. Eine Lokomotive und ein Waggon entgleisten. Zu dem Unfall kam es kurz nach 10.00 Uhr in der Nähe des Dorfes Jablonov nad Turnou im Osten des Landes. Die Ursache der Kollision werde untersucht, teilte die slowakische Bahngesellschaft mit.

