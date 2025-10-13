Werbung ausblenden

Trump rudert zurück | China ruft zur Besinnung auf

Markus Koch · Uhr
KI
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

China ruft bei dem verschärften Handelsstreit zur Besinnung auf. Auch Donald Trump schlägt mildere Töne an. Die Wall Street geht davon aus, dass das Treffen zwischen Xi und Trump am 31. Oktober in Südkorea weiterhin stattfinden wird. Dementsprechend fest tendieren die Futures an der Wall Street. Am AI-Bereich startet heute die Oracle AI World, gefolgt von der Salesforce Dreamforce-Konferenz vom 14. bis 16. Oktober. Die Chip-Maschinenbauer Applied Materials und KLA werden bei dem Brokerhaus Stifel zum Kauf empfohlen. Die Citi äußert sich positiv zu Meta, während BMO Capital die Ziele für Oracle anhebt. Dafür wird Intel nach der starken Rallye von der Bank of America nun abgestuft. Goldman Sachs rät bei PayPal wiederum zum Verkauf. Aufgrund des Columbus-Day-Feiertags sind die Aktienmärkte heute zwar geöffnet, wobei die Anleihenmärkte geschlossen sind.

00:00 Rekord-Handelsvolumen an Optionsmärkten
01:23 Handelsabkommen: Trump rudert zurück | China ruft zur Besinnung auf
06:06 China am längeren Hebel | Emergency Act Zölle wahrscheinlich illegal
09:07 Shutdown: 22 Bundesstaaten in oder vor Rezession
10:24 Berichtsaison: Ausblick Finanzsektor, Tech u.m.
14:47 Analysten: Applied Materials | Meta | Oracle | PayPal u.m.
17:09 Meldungen: GM | Novo Nordisk | NVIDIA | OpenAI Pulse u.m.

