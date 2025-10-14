Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 72 Euro

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das Wachstum des Flugverkehrs in Frankfurt sei im September wieder niedriger ausgefallen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einem starken August sei das aber eine gewisse Normalisierung./rob/mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Fraport

