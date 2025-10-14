Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Schaeffler auf 5,20 Euro - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 4,50 auf 5,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem jüngsten Update des Autozulieferers zur Geschäftsentwicklung habe er seine Schätzungen für das dritte Quartal erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu habe wesentlich die bessere Entwicklung der E-Mobilität beigetragen, der seine Verluste schrittweise verringere./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST

