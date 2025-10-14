ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Schaeffler auf 5,20 Euro - 'Neutral'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 4,50 auf 5,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem jüngsten Update des Autozulieferers zur Geschäftsentwicklung habe er seine Schätzungen für das dritte Quartal erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu habe wesentlich die bessere Entwicklung der E-Mobilität beigetragen, der seine Verluste schrittweise verringere./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Aktien Frankfurt: Dax stabilisiert sich - Versöhnlicher Ton von Trump gen Chinagestern, 14:56 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Sorge vor Eskalation im Zollstreit belastetheute, 09:56 Uhr · dpa-AFX
Aktien Frankfurt Ausblick: Verluste - Zollstreit und US-Finanzbranche im Fokusheute, 08:24 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista