Börsenrally beschert BlackRock Rekordvermögen und Gewinnplus

(Reuters) - Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat dank der Rally an den globalen Märkten im dritten Quartal einen höheren Gewinn erzielt.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stieg das bereinigte Ergebnis auf 1,91 (Vorjahr: 1,72) Milliarden Dollar oder 11,55 (11,46) Dollar je Aktie. Das verwaltete Vermögen kletterte auf den Rekordwert von 13,46 Billionen Dollar nach 11,48 Billionen im Vorjahr.

Die langfristigen Nettozuflüsse beliefen sich auf rund 171 Milliarden Dollar. Getragen wurde dies von der anhaltenden Stärke des Geschäfts mit börsengehandelten Fonds (ETFs). Die Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September und die Erwartung weiterer Lockerungen im weiteren Jahresverlauf beflügelten die Zuflüsse insbesondere in die festverzinslichen ETFs von BlackRock. Damit konnte der Konzern unter anderem höhere Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme des auf den Privatmarkt spezialisierten Vermögensverwalters HPS Investment Partners ausgleichen.

(Bericht von Prakhar Srivastava und Anirban Sen in New York und Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)