Containerschiff fährt erstmals über Arktis von China nach Europa

dpa-AFX · Uhr
MOSKAU (dpa-AFX) - Ein Containerschiff ist erstmals über die Nordostpassage entlang der russischen Küste im Arktischen Ozean von China nach Großbritannien gefahren. Einer Mitteilung des russischen Atomkonzerns Rosatom zufolge dauerte die Überfahrt 20 Tage.

Kremlchef Wladimir Putin hatte in der Vergangenheit angekündigt, den Schiffsverkehr auf der Nordostpassage ausbauen zu wollen. Russland nutzt die Route unter anderem für den Schiffstransport von flüssigem Erdgas (LNG) von dem Hafen Sabetta auf der sibirischen Jamal-Halbinsel zu Kunden in Asien. Die Überfahrt ist damit auch ein Erfolg für den Kreml.

Klimawandel verlängert schiffbare Zeit

Das Schiff sei im Hafen der südostchinesischen Stadt Ningbo ausgelaufen und am Montagabend am britischen Hafen Felixstowe angekommen. Ein Tochterunternehmen von Rosatom habe den Frachter unterstützt. Auch die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete die Überfahrt.

Der arktische Seeweg zwischen Europa und Asien ist deutlich kürzer als die Routen durch den Indischen Ozean, er ist aber einen großen Teil des Jahres durch Eis versperrt. Durch den Klimawandel verlängert sich die schiffbare Zeit./ksr/DP/jha

