CSU-Politiker Hoffmann: Losverfahren schafft Gleichheit beim Wehrdienst

Berlin (Reuters) - Der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Hoffmann hat die Entscheidung der schwarz-roten Koalition für ein Losverfahren bei der Wehrpflicht verteidigt.

"Es geht darum, in einem System Gleichheit herzustellen. Der Prozess der Auslosung gewährleistet diese Gleichheit", sagte der CSU-Politiker und bestätigte Medienberichte, nach denen sich CDU/CSU- und SPD-Fraktion auf ein entsprechendes Modell geeinigt haben. Dieses soll Donnerstag in erster Lesung in den Bundestag gehen. Allerdings könnten sich die Details durch die Beratung im Bundestag in den kommenden Tagen ändern. Beide Fraktionen wollen die Einigung nach den Fraktionssitzungen am frühen Abend vorstellen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, sagte, er rechne zwar mit Nachfragen, aber einer Zustimmung der Unions-Fraktion.

Union und SPD hatten die Einbringung eines Gesetzentwurfs für eine freiwillige Wehrpflicht um eine Woche verschoben, weil CDU und CSU einen festen Mechanismus wollten, falls sich nicht genug Freiwillige für die Aufstockung der Bundeswehr finden. Weil nicht alle Männer eines Jahrgangs gebraucht werden, soll es ein Losverfahren geben, wer eingezogen wird. Vorbild ist dabei das dänische Modell. Die SPD hatte darauf beharrt, dass es zunächst beim Prinzip der Freiwilligkeit bleibt.

