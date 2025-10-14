EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: : Zwischenbericht 9M 2025 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. September 2025 / Aktualisierung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis

Haselünne, 14. Oktober 2025

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht 9M 2025 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. September 2025 / Aktualisierung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025

Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) erwartet auf der Grundlage heute vorliegender vorläufiger Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2025 ein normalisiertes Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in Höhe von 5,6 Mio. Euro (9M 2024: 7,6 Mio. Euro) sowie ein normalisiertes Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) in Höhe von 12,0 Mio. Euro (9M 2024: 14,1 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden sich voraussichtlich auf 119,4 Mio. Euro (9M 2024: 133,9 Mio. Euro; Anpassung des Vorjahreswertes aufgrund geänderter Rechnungslegungsvorschriften) belaufen.

Sowohl die Konzernumsatzerlöse als auch das Konzern-EBIT – und infolge dessen im Wesentlichen auch das Konzern-EBITDA – liegen unter den Werten des Vorjahreszeitraums. Diese Entwicklung ist vor allem auf die weiterhin anhaltende Konsumzurückhaltung im Hinblick auf Spirituosen in Deutschland und damit einhergehend gesunkene Umsatzerlöse im Segment Spirituosen der Unternehmensgruppe zurückzuführen. Zudem wirken sich nach wie vor die entfallenen Umsatzerlöse aus dem Geschäft mit regionalen Mineralwässern am ehemaligen Standort Grüneberg, den die Berentzen-Gruppe im Oktober 2024 veräußerte, sowie die vertragsstrukturelle Neugestaltung eines vormaligen Konzessionsgeschäftes im Segment Alkoholfreie Getränke der Unternehmensgruppe reduzierend auf die Konzernumsatzerlöse aus. Während auch im dritten Quartal die Umsatzerlöse unterhalb des Niveaus des Vorjahresvergleichsquartals lagen, zeigten sich Konzern-EBITDA und -EBIT insbesondere infolge einer verbesserten Rohertragsmarge im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu stabil.

Im Zuge der Erstellung des Zwischenberichts 9M 2025 aktualisiert die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft zugleich ihre am 21. Juli 2025 angepasste und mit der Veröffentlichung des Konzern-Halbjahresfinanzbericht am 14. August 2025 bestätigte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025. Auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen 9M 2025 prognostiziert die Berentzen-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 165,0 bis 169,0 (vormalige Prognose: 172,0 bis 178,0 Mio. Euro). Die Prognose der Ergebniskennziffern bleibt hingegen in der zuletzt bekanntgegebenen Fassung unverändert bestehen. Demnach rechnet die Berentzen-Gruppe mit einem Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in einer Bandbreite von 8,0 bis 9,5 Mio. Euro sowie einem Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) zwischen 16,9 und 18,4 Mio. Euro.

Die vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2025 der Berentzen‐Gruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zu den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025 werden planmäßig am 23. Oktober 2025 mit dem Zwischenbericht 9M 2025 veröffentlicht.

Zur Erläuterung der genannten ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2024 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (vgl. Seite 33f. in der deutschen und in der englischen Sprachfassung) verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte/ (Deutsche Sprachfassung), www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports (Englische Sprachfassung).

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

