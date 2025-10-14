EQS-Adhoc: First Sensor AG: Anpassung der Guidance für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: First Sensor AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

First Sensor AG: Anpassung der Guidance für das Geschäftsjahr 2025



Berlin, 14.10.2025 Auf der Basis vorläufiger Zahlen zum Geschäftsjahresende 2025 (01.10.2024 – 30.09.2025) hat der Vorstand der First Sensor AG festgestellt, dass die zuletzt reduzierte Jahresplanung voraussichtlich übertroffen wird. Aus diesem Grund revidiert der Vorstand seine Guidance und erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 100 bis 110 Mio. Euro (vorher: 85 bis 95 Mio. Euro). Ursächlich für die Abweichung sind in erster Linie Vorzieheffekte einiger größerer Kunden. Die zweite Steuerungskennziffer, das Investitionsvolumen, wird nunmehr in einer Größenordnung von 6 bis 7 Mio. erwartet (vorher: 3,5 bis 5,5 Mio. Euro). Dies resultiert aus Anzahlungen auf Investitionsprojekte, die erst im Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen werden.



Über die First Sensor AG

Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen und Teil von TE Connectivity. Basierend auf dem Knowhow in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging entstehen Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Pressure und Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial und Medical. First Sensor ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard Ι WKN: 720190 Ι ISIN: DE0007201907 Ι SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com.

