EQS-DD: Voltabox AG: Lutz Johannes Holkenbrink, Aktienkauf – Abwicklung über Depot der Ehefrau



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.10.2025 / 15:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Lutz Johannes Nachname(n): Holkenbrink

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Voltabox AG

b) LEI

52990067LXA0GDUGW094

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2E4LE9

b) Art des Geschäfts

Aktienkauf – Abwicklung über Depot der Ehefrau

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,84 EUR 2.420,00 EUR 4,75 EUR 2.375,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,7950 EUR 4.795,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Außerbörsl. Limithandel MIC: LSSI

Sprache: Deutsch Unternehmen: Voltabox AG Technologiepark 32 33100 Paderborn Deutschland Internet: www.voltabox.ag

