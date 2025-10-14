EQS-News: La Française Real Estate Managers schließt Refinanzierung vom „Balthazar“ im französischen Saint-Denis (93) ab

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Immobilien/Immobilien

La Française Real Estate Managers schließt Refinanzierung vom „Balthazar“ im französischen Saint-Denis (93) ab



14.10.2025 / 09:30 CET/CEST

La Française Real Estate Managers schließt Refinanzierung vom „Balthazar“ im französischen Saint-Denis (93) ab

La Française Real Estate Managers (REM) hat kürzlich die Refinanzierung des Gebäudes „Balthazar“ am Chemin du Cornillon 1 in Saint-Denis (93) abgeschlossen. Das Asset-Management-Team der institutionellen Sparte von La Française REM verwaltet diese Immobilie seit ihrem Erwerb 2018 im Auftrag von zwei institutionellen Investoren. Die Refinanzierung wurde mit der HELABA als alleinigem Kreditgeber vereinbart.

Der 32.000 m² große Komplex, der mit dem BREEAM In-Use-Zertifikat „Excellent“ ausgezeichnet wurde, ist vollständig an Orange, ein multinationales Telekommunikationsunternehmen, vermietet. Der langfristige Mietvertrag wurde kürzlich verlängert.

Antoine Le Treut, Deputy Managing Director und verantwortlich für die institutionelle Sparte von La Française REM in Frankreich, erklärt: „Mit zehn Refinanzierungen in Höhe von fast einer Milliarde Euro, die wir in den letzten 24 Monaten abgeschlossen haben, haben wir unsere Plattformstärke und unsere Unterstützungsqualität sowohl für unsere Finanzpartner als auch für unsere Investoren eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Bei dieser Transaktion wurde La Française Real Estate Managers von David Lacaze und Marjorie Bodino von Norton Rose Fulbright sowie von Cécile Miralles und Emmanuelle Serandour von Flusin, Notaires & Associés beraten. Der Kreditgeber wurde von Jean-Maurice Gaillard und Raphaële Cremona von Archers AARPI, Etienne Pichat und Astrid Commau von Allez et Associés sowie von First Growth Real Estate & Finance beraten.



Über La Française

La Française, die Asset-Management-Sparte der ersten Benefit-Corporation-Bank Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet. Als Multi-Spezialist im Bereich Vermögensverwaltung konzentrieren sich die Teams auf ihre Kernkompetenzen und integrieren dabei fortschrittliche ESG-Grundsätze in ihre Analysen und Investmentprozesse. La Française ist in börsennotierten und nicht-börsennotierten Märkten tätig, einschließlich Immobilien. Mit einem verwalteten Vermögen von über 160 Milliarden Euro*, 1.000 Experten und einer Präsenz in zehn Ländern entwickelt La Française innovative Investmentlösungen, die auf die Ziele und Anlagehorizonte der Kunden abgestimmt sind.

*30.06.2025

Weitere Informationen unter la-francaise.com

La Française Pressekontakt

La Française Real Estate Managers Germany

Naheed Ashraf

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 297 24 38 15

naheed.ashraf@la-francaise.com

www.lf-rem.com

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

