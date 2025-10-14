IRW-News: Universal Digital Inc.: Universal Digital Inc. gibt DTC-Zulassung bekannt

IRW-PRESS: Universal Digital Inc.: Universal Digital Inc. gibt DTC-Zulassung bekannt

Vancouver, British Columbia - 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. (das Unternehmen) (CSE: LFG, FWB: 8R20, OTCQB: LFGMF) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun in den USA über die Depository Trust Company (DTC) elektronisch abgewickelt werden können.

Die DTC-Zulassung vereinfacht den elektronischen Handelsprozess für US-Investoren, da sie eine schnellere und effizientere Abwicklung der Stammaktien des Unternehmens innerhalb des US-Finanzsystems ermöglicht. Dieser Meilenstein wird voraussichtlich die Liquidität erhöhen, den Zugang für institutionelle und Privatanleger verbessern und den Handel mit Aktien von Universal Digital am OTCQB Market unter dem Symbol LFGMF vereinfachen.

Wir freuen uns, die DTC-Zulassung erhalten zu haben, die ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Sichtbarkeit und des Komforts des Handels mit Aktien von Universal Digital auf den US-Kapitalmärkten ist, sagte Chief Executive Officer Christopher Yeung. Mit dieser Zulassung können unsere US-Investoren nun von einem nahtloseren Abwicklungsprozess profitieren, was unsere umfassendere Strategie zur Erweiterung der Reichweite und der Investorenbasis des Unternehmens unterstützt.

Gewährung von RSUs an Berater

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es zwei unabhängigen Beratern im Rahmen seines langfristigen Incentive-Plans insgesamt 170.000 Restricted Share Units (RSUs) gewährt hat. Jede RSU wird vorbehaltlich der Bedingungen des langfristigen Incentive-Plans des Unternehmens am 1. November 2025 unverfallbar.

Über Universal Digital Inc.

Universal Digital Inc. ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die sich auf digitale Vermögenswerte, Unternehmen sowie private und börsennotierte Firmen konzentriert, die in wachstumsstarken Branchen tätig sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Blockchain, Kryptowährungen und Kryptowährungstechnologien. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, den Aktionären durch einen diversifizierten Investmentansatz langfristiges Kapitalwachstum zu bieten und durch die Integration von Strategien für digitale Vermögenswerte an der Transformation des globalen Finanzwesens teilzunehmen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Chris Yeung

Chief Executive Officer and Director

E-Mail: ir@universaldigital.io

Tel.: (289) 646-6252

www.universaldigital.io

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, seine Investitionsstrategie für digitale Vermögenswerte, seine Marktpositionierung, das Bewusstsein der Anleger und die Einbindung der Stakeholder voranzutreiben; die erwarteten Ergebnisse der RSU-Zuteilungen im Rahmen des langfristigen Incentive-Plans des Unternehmens; die erwarteten Vorteile der Zulassung der Aktien des Unternehmens zur elektronischen Clearing- und Abwicklung durch die Depository Trust Company (DTC), einschließlich verbesserter Zugänglichkeit, Liquidität und Präsenz für US-Investoren; sowie Aussagen zur allgemeinen Geschäftsstrategie des Unternehmens, zur Einbindung von Investoren, zu behördlichen Genehmigungen, zur Verfügbarkeit von Kapital, zu erwarteten Zeitplänen und zu allgemeinen wirtschaftlichen, finanziellen, marktbezogenen und politischen Bedingungen. Solche Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, erwarten, glauben, planen, voraussehen, schätzen, geplant, prognostizieren, vorhersagen und anderen ähnlichen Begriffen oder durch Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse möglicherweise, könnten, würden, oder werden getroffen, eintreten oder erreicht werden. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Leistungen und Ergebnisse wider und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Fortsetzung der erwarteten Geschäftsstrategie des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Kapital zur Durchführung der geplanten Transaktionen oder zur Verfolgung seiner strategischen Initiativen; Erwartungen hinsichtlich der Marktbedingungen, des Engagements der Investoren, der behördlichen Genehmigungen, der voraussichtlichen Zeitpläne und Betriebskosten; dass die Vertragspartner ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen; dass die DTC-Zulassung eine verbesserte Liquidität und einen besseren Marktzugang in den Vereinigten Staaten unterstützt; dass das Unternehmen Zugang zu Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen erhält; sowie andere geschäftliche und wirtschaftliche Erwägungen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und Leser sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Kapital zur Durchführung der geplanten Transaktionen oder zur Verfolgung seiner strategischen Initiativen; das Risiko, dass die DTC-Zulassung die Liquidität oder den Marktzugang nicht wie erwartet verbessert; die Abhängigkeit von Dritten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Bedingungen (in Kanada oder anderswo); und die Volatilität der Märkte für digitale Vermögenswerte und Kapitalmärkte. Bitte beachten Sie den Abschnitt Risikofaktoren im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens vom 3. Juni 2025 für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81382

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81382&tr=1

