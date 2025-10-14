Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Sparen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Sparen:

"Trotz Lockerung der Schuldenbremse und Hunderten Milliarden Euro Schulden in zwei Sondervermögen fehlt in der Finanzplanung bis 2029 sehr viel Geld - und trotz des Finanzminister-Mantras aus "Investitionen, Strukturreformen und Konsolidierung" wurden bisher vor allem mehr Ausgaben beschlossen. Von Sparanstrengungen kaum eine Spur. Nun also schubst der Minister seine Regierungskollegen etwas näher an die prekäre Haushaltsrealität. Das geplante "gerechte" Sparpaket dürfte die eine oder andere Nachtsitzung nach sich ziehen. Denn Ausgaben kürzen, das tut niemand gern - auch Minister der Union nicht. Doch dass der Finanzminister seit Wochen dafür plädiert, auch die Wohlhabenden des Landes stärker in seine Finanzierungspläne einzubeziehen, dürfte noch für gewaltigen Streit beim Koalitionspartner der SPD sorgen, denn für die Union sind Steuererhöhungen eigentlich ein rotes Tuch."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland nicht als Standort dabei
KI-Boom: Sechs neue "Fabriken" in der EU geplant10. Okt. · dpa-AFX
KI-Boom: Sechs neue "Fabriken" in der EU geplant
Technologie-Wettbewerb mit den USA
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus09. Okt. · dpa-AFX
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden