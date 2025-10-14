Werbung ausblenden
Quartalszahlen

Rekordeinnahmen treiben Gewinn von Goldman Sachs nach oben

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: rarrarorro/Shutterstock.com

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im dritten Quartal dank unerwartet hoher Erträge einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt. Unter dem Strich verdiente das Geldhaus 4,1 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) und damit 37 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

Besonders die gestiegenen Einnahmen aus dem Handel mit Wertpapieren und der Begleitung von Übernahmen und Börsengängen trieben die Erträge der Bank im Jahresvergleich um ein Fünftel auf fast 15,2 Milliarden Dollar nach oben. Damit lagen sie so hoch wie noch nie in einem dritten Quartal. Trotzdem ging es für die Goldman-Aktie im vorbörslichen New Yorker Handel am Dienstag zunächst um etwas über ein Prozent abwärts.

Goldman Sachs

