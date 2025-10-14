Werbung ausblenden

Umsatz im dritten Quartal 2025

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Umsatz im dritten Quartal 2025

14.10.2025 / 06:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 14. Oktober 2025.

Medienmitteilung (PDF)

Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.

Falls Sie sich aus der Verteilerliste abmelden möchten, klicken Sie bitte hier: Abmelden

Freundliche Grüsse

Bossard Holding AG
Investor Relations
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug

Tel. +41 41 749 65 86
www.bossard.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bossard Holding AG
Steinhauserstrasse 70
6301 Zug
Schweiz
Telefon:+41 41 749 65 86
Fax:+41 41 749 6021
E-Mail:investor@bossard.com
Internet:www.bossard.com
ISIN:CH0238627142
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2212298
Ende der MitteilungEQS News-Service

2212298 14.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bossard Holdings

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden