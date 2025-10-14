Umsatz im dritten Quartal 2025
Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Umsatz im dritten Quartal 2025
14.10.2025 / 06:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 14. Oktober 2025.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.
Freundliche Grüsse
Bossard Holding AG
Investor Relations
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug
Tel. +41 41 749 65 86
www.bossard.com
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bossard Holding AG
|Steinhauserstrasse 70
|6301 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 65 86
|Fax:
|+41 41 749 6021
|E-Mail:
|investor@bossard.com
|Internet:
|www.bossard.com
|ISIN:
|CH0238627142
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2212298
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2212298 14.10.2025 CET/CEST
