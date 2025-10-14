Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Umsatz im dritten Quartal 2025



14.10.2025 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 14. Oktober 2025.

Medienmitteilung (PDF)

Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.

Falls Sie sich aus der Verteilerliste abmelden möchten, klicken Sie bitte hier: Abmelden

Freundliche Grüsse

Bossard Holding AG

Investor Relations

Steinhauserstrasse 70

CH-6301 Zug

Tel. +41 41 749 65 86

www.bossard.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bossard Holding AG Steinhauserstrasse 70 6301 Zug Schweiz Telefon: +41 41 749 65 86 Fax: +41 41 749 6021 E-Mail: investor@bossard.com Internet: www.bossard.com ISIN: CH0238627142 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2212298

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2212298 14.10.2025 CET/CEST