Unions-Fraktion pocht bei Rentenreform auf der Einhaltung des Koalitionsvertrags

Berlin (Reuters) - Die Unions-Fraktion dringt bei der Bundesregierung auf Änderungen im Rentenpaket.

Die jungen Abgeordneten kritisierten zu Recht, dass der Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums zur Stabilisierung der sogenannten Haltelinie über den Koalitionsvertrag hinausgehe, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, am Dienstag in Berlin. Man werde im parlamentarischen Verfahren "definitiv" darüber sprechen, dass Grundlage der Koalitionsvertrag sein müsse. "Alles, was darüber hinausgeht, sollte in der Rentenkommission besprochen werden. So war eigentlich auch das gemeinsame Verständnis", betonte der CDU-Politiker zu Absprachen mit der SPD.

Der Koalitionsvertrag schreibt die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis 2031 fest. Die sogenannte Jungen Gruppe der Unionsfraktion betonte, dass man dazu stehe. Allerdings würde in dem Gesetzentwurf erwähnt, dass das Rentenniveau dauerhaft – also auch über das Jahr 2031 hinaus – um ein Prozent höher liegen solle als es sich nach geltendem Recht ergäbe. Dies würde eine dauerhafte Belastung der Rentenbeitragszahler bedeuten.

Kanzler Friedrich Merz wich bei einem Besuch in Potsdam auf eine entsprechende Frage aus: Man habe jetzt den ersten Teil einer Rentenreform im Kabinett gehabt, sagte er. "Ab dem Jahr 2032 ist es offen", betonte Merz. Darüber werde man erst in der Rentenkommission beraten, die im Dezember eingesetzt werde und bereits 2026 Vorschläge vorlegen solle. Man müsse dafür sorgen, dass das ganze Rentenversicherungssystem und die Beiträge erträglich blieben und trotzdem die Versorgung im Alltag gesichert sei.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)