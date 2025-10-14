Werbung ausblenden

Weniger Sterbefälle im Sommer 2025

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind im dritten Quartal 2025 weniger Menschen gestorben als in den Vorjahren. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) starben rund 228.000 Menschen - im Juli lag die Zahl ein Prozent, im August drei Prozent und im September vier Prozent unter den Durchschnittswerten der vier Vorjahre.

Die Sommermonate 2025 seien von vergleichsweise mildem Wetter geprägt gewesen, teilten die Statistiker in Wiesbaden mit. Hitzewellen oder Folgen der Corona-Pandemie, die in früheren Jahren teils zu erhöhten Sterbefallzahlen geführt hatten, blieben diesmal weitgehend aus.

Nur Anfang Juli wurde während einer kurzen Hitzewelle ein leichter Anstieg um fünf Prozent festgestellt. "Dass im Zusammenhang mit Hitze die Sterbefallzahlen ansteigen können, ist ein bekannter Effekt, der in Sommermonaten bereits häufiger beobachtet wurde", teilte die Behörde mit.

Nach Angaben von Destatis meldet das Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen auch europaweit keine größeren Abweichungen von den erwartbaren Sterblichkeitsentwicklungen. Nur in Portugal, Spanien Dänemark und der Schweiz seien zeitweise eine leichte Übersterblichkeit festgestellt worden./skc/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden