Alphabet – Neue KI-Features sollten Wachstum weiter beschleunigen!

Alphabet bietet eine der spannendsten Wachstumsstorys bei den US-Megacaps im Technologiesektor. Dank seiner starken Marktposition im Brot- und Buttergeschäft im Bereich Internetwerbung und im Suchmaschinengeschäft generiert Alphabet hohe Free-Cashflows und kann damit den Ausbau margenstarker Segmente rund um Zukunftsbereiche wie KI und Quantencomputing weiter vorantreiben. Auch im Bereich Robotaxi-Services mischt Alphabet dank seiner Tochter Waymo ganz vorne mit und hat damit gute Chancen, sich in diesem Multimilliarden-Wachstumsmarkt als einer der führenden Anbieter zu positionieren. Auch fundamental ist Alphabet mit einem KGV auf Basis der Schätzungen für 2027 mit 19,9 vergleichsweise moderat bewertet.

Alphabet – Dank KI-Offensive und Megatrend Quantencomputing weiter auf Wachstumskurs!

Alphabet hat sich in den vergangenen Jahren von einem klassischen Suchmaschinenbetreiber zu einem der führenden Player im Technologiesektor gewandelt. Auch im Bereich generativer KI setzt Alphabet nicht nur mit LLMs wie der neuesten Version des KI-Bots Gemini 2.5 neue Maßstäbe. So lassen sich mit dem neuen Videogenerator VEO 3 ohne Programmierkenntnisse mit wenigen Mausklicks professionelle Videoanimationen erstellen. Alphabet versteht es dabei geschickt, seine neuen KI-Tools in seine Produktsuite zu integrieren. So lassen sich beispielsweise durch „AI Overviews“ in Verbindung mit dem neuen AI-Mode Suchergebnisse bei „Google Search“ optimieren, womit man deutlich präzisere und umfangreichere Ergebnisse geliefert bekommt. Spannende neue Möglichkeiten eröffnen sich durch die Implementierung der neuen KI-Suites auch im Bereich Internetwerbung, wobei YouTube beispielsweise individuelle und personalisierte Werbeeinblendungen schalten lässt. Durch diese enge Verzahnung zwischen KI und Kernprodukten stärkt Alphabet nicht nur seine Marktposition, sondern eröffnet auch neue Monetarisierungsoptionen im Werbe- und Cloudgeschäft. Mit dem für professionelle Nutzer konzipierten Premiumabo „Gemini Ultra“ hat Alphabet seit Kurzem eine Auswahl mit passenden KI-Tools wie dem Videogenerator VEO 3 und der Bildbearbeitungsapp Flow inklusive 30 TB Cloudspeicher für 249,99 USD/Monat im Angebot. Mit einem neuen interaktiven KI-Assistenten, der in der Lage ist, Spracheingaben und visuelle Informationen zu kombinieren und in Echtzeit zu analysieren, will man auch in diesem Segment neue Maßstäbe setzen. Der im Rahmen der jüngsten Entwicklerkonferenz Google I/O 2025 vorgestellte Prototyp soll nicht nur für Smartphones, Tablets oder PCs verfügbar sein, sondern auch beispielsweise bei Smartglasses wie den ebenfalls im Rahmen des Entwicklerevents vorgestellten Android XR-Smartglasses zum Einsatz kommen. Mit den neuen Android XR-Smartglasses, die mit Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern und einem diskreten In-Lens-Display ausgestattet sind, will Alphabet Platzhirschen wie META-EssilorLuxottica den Spitzenplatz in diesem attraktiven Wachstumssegment streitig machen. Auch im Zukunftsmarkt Quantencomputing mischt Alphabet seit geraumer Zeit ganz vorne mit, zumal man hier auf Basis des von Alphabet entwickelten Willow-Chips Ende vergangenen Jahres einen neuen Quantencomputer präsentierte, der die Konkurrenz in puncto Rechenleistung deutlich überflügelt. So konnte der Alphabet-Quantencomputer eine Aufgabe, für die selbst leistungsstarke Supercomputer mehr als 10 Septillionen Jahre benötigen, in knapp fünf Minuten lösen.

Pole-Position im Megamarkt für Robotaxi-Services – Waymo baut Marktposition durch Kooperationen gezielt aus!

Spannende Aussichten bieten sich für Alphabet auch im Zukunftsmarkt für Robotaxi-Services. Hier gehört man dank seiner Tochter Waymo zu den führenden Playern in diesem Wachstumssegment, das laut einer Erhebung von GrandView Research bis 2030 um 73,56 % p.a. wachsen dürfte. Waymo ist hier mit seinen selbstfahrenden Robotaxis in US-Metropolen wie San Francisco (Bay Area), Phoenix, Los Angeles, Austin und Atlanta präsent und bietet hier kommerzielle Robotaxi-Services an, wobei man wöchentlich mehr als 250.000 Fahrten durchführt. Mittelfristig will man seine Präsenz weiter ausbauen und seinen Robotaxi-Service auch in Metropolen wie Miami und Washington D.C. anbieten. Dabei setzt Waymo vor allem auf Kooperationen mit anderen Anbietern, wobei man erst kürzlich eine Partnerschaft mit dem seit Kurzem an der Börse gelisteten Mobilitätsdienstleister Via Transportation angekündigt hatte. Den Auftakt macht Chandler im US-Bundesstaat Arizona, wo Via bereits einen On-Demand-Shuttle-Service für 2 USD pro Fahrt anbietet, der nun um Waymos selbstfahrende Fahrzeuge ergänzt wird. Via steuert seine Routingsoftware bei, die Fahrgäste effizient bündelt und Routen dynamisch anpasst, während Waymo seine autonomen Fahrzeuge in die bestehende Flotte integriert. Daneben hatte Waymo außerdem mit dem US-Mobility-Anbieter Lyft eine weitreichende Kooperation geschlossen. Ab 2026 sollen in Nashville, Tennessee, die ersten selbstfahrenden Fahrzeuge von Waymo in den kommerziellen Betrieb gehen. Lyft übernimmt dabei die Flottenverwaltung, inklusive Wartung, Ladeinfrastruktur und Depotmanagement. Zunächst wird der Service über die Waymo-App buchbar sein, ehe eine Integration in die Lyft-Plattform für 2026 geplant ist. Damit baut Waymo sein Kooperationsnetzwerk konsequent aus, zumal man bereits seit geraumer Zeit mit Uber in diesem Marktsegment zusammenarbeitet. So bietet man Robotaxi-Services bereits seit Oktober 2023 in Phoenix an und ist seit Anfang 2025 in Austin und Atlanta am Start.

Google Gemini Enterprise – Alphabet kommt mit Monetarisierung von generativer KI gut voran!

Gut voran kommt Alphabet auch bei der Monetarisierung seiner generativen KI-Tools. So präsentierte man am 09. Oktober mit Google Gemini Enterprise eine neue KI-Plattform, die sämtliche KI-Modelle, Workflows und Unternehmensdaten in einer einheitlichen, dialogbasierten Oberfläche bündelt. Dabei können Nutzer auf Software- und Cloudapplikationen anderer Anbieter wie Microsoft 365, Salesforce, SAP und die hauseigenen Google-Workspace-Angebote zurückgreifen. Mit Google Workspace bietet Alphabet seinen Nutzern bereits ein umfangreiches All-in-One-Paket, das neben Standardprogramm-Paketen auch fortschrittliche KI-Applikationen in Gmail, Google Chat, Google Meet, Google Docs, Sheets, Präsentationen und Drive, die durch das Gemini AI-Modell unterstützt werden, beinhaltet. So leisten KI-Assistenten beispielsweise Unterstützung bei der Beantwortung oder Formulierung von E-Mails, erstellen automatische Notizen in Meetings, ermöglichen Bild- und Videoerstellung via Workspace sowie automatische Übersetzungen und Audiozusammenfassungen. Dank der neuesten Gemini-KI-Modelle und einer integrierten No-Code-Workbench lassen sich mit Google Gemini Enterprise ohne spezielle Programmierkenntnisse individuelle KI-Agenten erstellen. In Kombination mit bereits auf der Plattform vorinstallierten KI-Agenten, die wertvolle Hilfestellungen bei Recherche, Datenanalyse und Code-Assistenz leisten, lassen sich Arbeitsabläufe weitestgehend automatisieren. Preislich liegt man dabei mit Google Gemini Enterprise bei 21 USD/Nutzer und Monat im Rahmen, wobei sich die Kosten für Enterprise-Nutzer bei mehr als 30 USD/Nutzer pro Monat bewegen. Mit seinem neuen Enterprise-Angebot stößt Alphabet dabei auf große Resonanz, zumal unter anderem Big-Player wie Klarna, Figma oder GAP auf die neue Suite setzen.

Wachstum sollte sich nachhaltig beschleunigen!

Auch operativ ist Alphabet auf Kurs, was die jüngsten Q2-Zahlen eindrucksvoll belegen. Dank der starken Entwicklung im Brot- und Buttergeschäft Internetwerbung und Google Search verbesserte sich der Umsatz im Vorjahreszeitraum um 14 % auf 96,4 Mrd. USD. Eigentlicher Wachstumstreiber blieb dabei die hochprofitable Cloudsparte von Alphabet, die mit einem Plus von knapp 32 % auf 13,6 Mrd. USD deutlich besser als erwartet abgeschnitten hatte. Auch beim Konzernergebnis überzeugte Alphabet mit einem unerwartet deutlichen Anstieg von 22,2 % auf 2,31 USD, während der Analystenkonsens hier bei 2,16 USD gelegen hatte. Da sich das Wachstum bei der hochprofitablen Cloudsparte nicht zuletzt dank der geplanten Investitionen in Höhe von rund 85 Mrd. USD weiter beschleunigen sollte und man im Brot- und Buttergeschäft rund um Google Search und Internetwerbung weiter von steigenden Werbeetats vieler Unternehmenskunden profitiert, hat Alphabet gute Chancen, sein Gewinnwachstum mittelfristig weiter zu beschleunigen. So rechnet der Analystenkonsens für 2025 mit einem EPS von 9,94 USD, während für 2026 bereits ein EPS von 10,72 USD erwartet wird. Für 2027 ist laut FactSet bereits ein EPS von 12,20 USD drin, womit das KGV auf 20,0 sinkt.

Stand: 14.10.2025