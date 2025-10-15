Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Aumovio mit 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio mit "Underperform" und einem Kursziel von 30,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Margen des Autozulieferers lägen unter denen der EU-Konkurrenten, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das frisch vom Continental-Konzern abgespaltene Unternehmen dürfte es schwierig sein, die Profitabilität durch eine Reduzierung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu verbessern und gleichzeitig überdurchschnittliche Wachstumsziele zu erreichen./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET

Aumovio

