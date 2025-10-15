Anwalt: Rom stoppt Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem
dpa-AFX · Uhr
ROM (dpa-AFX) - Italiens oberstes Gericht hat die Auslieferung des mutmaßlichen Drahtziehers der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee an Deutschland gestoppt. Der Kassationshof in Rom hob die Entscheidung einer Vorinstanz auf, wie der Anwalt des 49 Jahre alten Ukrainers der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete über den Auslieferungsstopp./cs/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sindgestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista