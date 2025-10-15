Er ist wieder da. Beziehungsweise: Er war nie weg. Immer noch führt „Zinseszinszampano“ die onvista-Spielgruppe im Börsenspiel "Trader 2025" an. Und auch in Woche sieben scheint ihn niemand ernsthaft gefährden zu können. Während andere Teilnehmende ihre Depots mühsam in den grünen Bereich manövrieren, fliegt der Zampano weiter.

Sein Depot ist seit dem Start des Spiels am 01. September um etwa 724 Prozent gewachsen. Das muss ihm erstmal jemand nachmachen. Der Zweitplatzierte "LE0PARDEN_Barbie" bringt es zum jetzigen Zeitpunkt „nur“ auf knapp 680 Prozent.

Unter mehr als 20.000 Teilnehmenden behauptet sich der Zampano aktuell mit Platz 18 im vorderen Mittelfeld, während "Maik" seine Spitzenposition weiter verteidigt.

Pharma, Gesundheit und ein Schuss Risiko

Aber worauf setzt der Zampano aktuell? Unter anderem auf eine interessante Mischung aus Pharma-Giganten und Gesundheitswerten: Novo Nordisk und United Health sind in seinem Depot ebenso vertreten wie Tilray, der bekannte Cannabis-Titel.

Martin Goersch rutscht ab, bleibt aber im Plus

Weniger glänzend lief die Woche für Profi-Trader Martin Goersch. Er ist in der onvista-Spielgruppe auf Platz 87 abgerutscht. Das ist bei rund 1.300 Mitspielerinnen und Mitspielern immer noch ein achtbarer Rang, aber doch ein ganzes Stück entfernt von der Spitze.

Sein Depot liegt aktuell knapp 62 Prozent im Plus. Martin setzt unter anderem auf Hims & Hers, Rocket Lab, Bitmine Immersion und Iren. Also vor allem auf Tech- und Energietitel. In der Gesamtwertung reicht das derzeit nur für Platz 1.696.

Noch ist alles drin

Bis zum 24. Oktober bleibt noch Zeit, das Blatt zu wenden oder den Vorsprung auszubauen. Der "Zinseszinszampano" steht zwar souverän an der Spitze, aber das Börsenspiel zeigt jede Woche aufs Neue: An der Börse kann sich alles schnell drehen.