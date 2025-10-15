Werbung ausblenden
US-Elektronikanbieter

Apple will stärker in China investieren

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Drop of Light / Shutterstock.com

Apple will chinesischen Behörden zufolge seine Investitionen in der Volksrepublik erhöhen und die Kooperation intensivieren.

Dies habe Konzernchef Tim Cook dem chinesischen Wirtschaftsminister bei einem Treffen zugesagt, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Details nannte sie nicht. Apple war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Der US-Elektronikanbieter kämpft auf dem wichtigen chinesischen Smartphone-Markt seit Längerem mit wachsender lokaler Konkurrenz. Gleichzeitig verlagert Apple einen Teil seiner iPhone-Produktion in andere Staaten, um die US-Einfuhrzölle auf chinesische Waren zu umgehen. Zudem will das Unternehmen in den kommenden vier Jahren insgesamt 600 Milliarden Dollar in den USA investieren.

Parallel dazu teilte das Research-Haus IDC am Mittwoch mit, dass Apple seinen Smartphone-Absatz in der Volksrepublik dank des neuen iPhone 17 im dritten Quartal um 0,6 Prozent auf 10,8 Millionen Einheiten gesteigert habe. Der chinesische Gesamtmarkt sei im gleichen Zeitraum um 0,6 Prozent geschrumpft.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Apple
Alphabet A
Samsung Electronics

Das könnte dich auch interessieren

Mobilfunkbetreiber
Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsunggestern, 06:25 Uhr · dpa-AFX
Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung
Aktien New York Ausblick
Wall Street mit Verlusten erwartet - US-Banken eröffnen Berichtssaisongestern, 14:39 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sindgestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden