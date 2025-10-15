Dax-Widerstand 24.500 24.400 Dax-Unterstützung 23.980 24.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Betrachtung ("Dax-Rücksetzer weitet sich aus") lautete wie folgt:

“So lange sich diese Erholungsversuche unterhalb der nun als Widerstand fungierenden Zone um 24.300 Punkte abspielen, behalten kurzfristig die Verkäufer vorerst weiter die Oberhand. Bleibt der Dax also unterhalb des Bereichs von 24.300/50 Punkten, sind weitere Rücksetzer Richtung 24.000 Punkte und tiefer zu erwarten.“

Der Dax kam gestern Vormittag nach der schwachen Eröffnung nicht über den angesprochenen Widerstand hinaus und fiel am frühen Nachmittag zeitweise unter die Marke von 24.000 Punkte und erreichte damit das genannte Kursziel auf der Unterseite.

Dax-Ausblick:

Ausgehend von der 24.000er Marke gab es am Nachmittag mit starkem Rückenwind von der Wall Street eine impulsive Erholungsrally zurück in den Bereich um 24.300 Punkte. Diese dreht die kurzfristige charttechnische Einschätzung zunächst wieder auf "neutral" von "negativ".

Innerhalb der Spanne 24.300 Punkte auf der Unter- und 24.400 Punkte auf der Oberseite ist die Seitenlinie vorerst eine gute Option, bis sich erneut verlässliche Chartstrukturen ergeben.