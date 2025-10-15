EQS-AFR: Deutsche Konsum REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Konsum REIT-AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Konsum REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



15.10.2025 / 15:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Deutsche Konsum REIT-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.12.2026

Ort:

https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.12.2026

Ort:

https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports

15.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG Marlene-Dietrich-Allee 12b 14482 Potsdam Deutschland Internet: www.deutsche-konsum.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2213320 15.10.2025 CET/CEST