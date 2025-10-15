EQS-News: CROSS ALLIANCE wird Praxispartner des Austrian Digital Communication Award

EQS-News: CROSS ALLIANCE communication GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

CROSS ALLIANCE wird Praxispartner des Austrian Digital Communication Award



Wien, Leipzig, München, 15. Oktober 2025. Die CROSS ALLIANCE communication GmbH, eine der führenden Beratungen für integrierte Kapitalmarktkommunikation in der DACH-Region, wird neuer Partner des renommierten Austrian Digital Communication Award. Dieser Preis wird seit neun Jahren im Rahmen der CIRA-Jahreskonferenz verliehen und zeichnet die kompetente und engagierte Finanzkommunikation börsennotierter Unternehmen in Österreich aus.

Die Bewertung erfolgt durch Prof. Henning Zülch und sein Team von der HHL Leipzig Graduate School of Management. Dort wird auch der Wettbewerb „Investors‘ Darling“ ausgewertet, Deutschlands führende Auszeichnung für exzellente Kapitalmarktkommunikation, die das Manager Magazin, Berenberg und die HHL seit 2013 jährlich verleihen.

Die Gewinner des Austrian Digital Communication Award werden am heutigen 15. Oktober 2025 im Rahmen der CIRA-Jahreskonferenz bekannt gegeben. Zu den Preisträgern zählen die Vienna Insurance Group AG, STRABAG SE, OMV AG, voestalpine AG, Lenzing AG, UNIQA Insurance Group AG, Wienerberger AG und Erste Group Bank AG. CROSS ALLIANCE gratuliert allen ausgezeichneten Unternehmen herzlich zu ihren Erfolgen beim Austrian Digital Communication Award 2025.

Im Fokus des Austrian Digital Communication Award stehen die Unternehmen des ATX Prime Index. Bewertet werden Umfang und Qualität der digitalen Kommunikation in drei Bereichen: Die Investor Relations Website, der digitale Geschäftsbericht und die Präsenz in sozialen Medien. Aus der Performance in diesen drei Disziplinen ergibt sich der durchschnittliche Digital Communication Score.

Der Award wird im Rahmen der CIRA-Jahreskonferenz 2025 verliehen – mit über 300 Gästen das zentrale Branchenevent für Kapitalmarktprofis in Österreich.

„Wir freuen uns, den Austrian Digital Communication Award als neuer Praxispartner begleiten zu dürfen. In einem volatilen Umfeld und umgeben von einer Flut an Informationen und Nachrichten gewinnt qualitativ hochwertige Finanzkommunikation immer mehr an Bedeutung. Die Relevanz der digitalen Kanäle, insbesondere zur Ansprache von Retailinvestoren, nimmt stetig zu“, sagt Susan Hoffmeister, Gründerin und Geschäftsführerin von CROSS ALLIANCE.

„Mit CROSS ALLIANCE hat der Austrian Digital Communication Award einen neuen Partner gewonnen. Die Auszeichnung, die seit vielen Jahren anlässlich der CIRA-Konferenz vergeben wird, zeigt die hohe Qualität der Kapitalmarktkommunikation österreichischer Unternehmen“, ergänzt Harald Hagenauer, Vorstandsvorsitzender der CIRA und Leiter Investor Relations der Österreichischen Post AG.

„Kapitalmarktkommunikation ist mehr als eine Momentaufnahme. Sie zeigt, wie Unternehmen die Ansprache ihrer Zielgruppen gestalten – von Analysten über Investoren bis hin zu Journalisten und der breiten Öffentlichkeit“, erklärt Prof. Dr. Henning Zülch, Inhaber des Lehrstuhls für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling an der HHL Leipzig Graduate School of Management. „Die fortschreitende Digitalisierung der Finanzkommunikation spielt bei der Vergabe des Austrian Digital Communication Award eine zunehmend zentrale Rolle. Dieser Trend spiegelt die Entwicklung der Branche wider.“





