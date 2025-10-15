EQS-News: Die weltweit größte Technologiemesse, Gitex Global, wird in Südosteuropa stattfinden, veranstaltet von Belgrad

EQS-News: Gitex AI Serbia / Schlagwort(e): Sonstiges

DUBAI, VAE, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die weltweit größte Technologiemesse „Gitex Global" hat Belgrad als Austragungsort für ihre erste Messe in Südosteuropa ausgewählt. Die Veranstaltung mit dem Titel „Gitex AI Serbia" wird im Jahr 2027 im Rahmen der Fachmesse „Expo 2027" stattfinden.

Diese Entscheidung wurde gestern bei der Eröffnung der 45. Gitex Global Messe in Dubai bekannt gegeben und bestätigt die Position Serbiens als wachsender Knotenpunkt für Innovation und neue Technologien in diesem Teil Europas. Auch bei der diesjährigen Gitex Global ist Serbien das Partnerland.

Die Organisation der „Gitex AI Serbia" stellt einen historischen Moment für Serbien und die Region dar und präsentiert das technologische Potenzial der Region auf der globalen Bühne.

Nach der Entscheidung, die „Gitex AI Serbia" in Belgrad zu veranstalten, erklärte Trixie LohMirmand, CEO von Gitex Global:

„Der Start der GITEX Serbia 2027 markiert ein neues Kapitel in unserer globalen Reise, um die GITEX-Erfahrung auf aufstrebende Innovationszentren auszuweiten. Serbien zeichnet sich als dynamische Brücke zwischen Ost und West aus, und wir freuen uns, die weltweit führenden Unternehmen nach Belgrad zu bringen."

Marko Čadež, Präsident der Industrie- und Handelskammer Serbiens, die eine Schlüsselrolle bei der Organisation dieser Messe gespielt hat, erklärte:

„In den letzten zehn Jahren hat Serbien sein Bildungssystem reformiert, um den Anforderungen der technologischen Revolution gerecht zu werden. Wir haben das Programmieren ab der fünften Klasse der Grundschule eingeführt, die Anzahl der IT-Fachkräfte verdreifacht und den Export von IT-Dienstleistungen auf bis zu 5 Milliarden Dollar jährlich gesteigert. Jetzt brauchen wir eine Plattform, um lautstark zu zeigen, was wir können. Wir haben den idealen Partner gefunden und freuen uns sehr, heute in die besondere Gitex-Familie aufgenommen zu werden. Ohne die Unterstützung von Menschen, insbesondere Trixie und ihrem Team, wäre dies nicht möglich gewesen. Wir sind entschlossen, diese Gelegenheit bestmöglich zu nutzen, und ich lade alle herzlich ein, im Jahr 2027 nach Belgrad zu kommen."

Danilo Jerinić, Director der EXPO 2027 Belgrad, erklärte:

„Die Ankunft der Gitex Global im Rahmen der Expo 2027 Belgrad stellt nicht nur für unsere Technologieszene, sondern für die gesamte regionale Wirtschaft einen Wendepunkt dar. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Serbien Teil der wichtigsten Strömungen der globalen digitalen Transformation wird. Die Gitex AI Serbia, die Teil der Expo 2027 ist, wird mehr als nur eine Technologieveranstaltung sein: Es wird eine Plattform sein, die Investoren, Start-ups, Universitäten und die Industrie miteinander verbindet."

