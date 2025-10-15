EQS-News: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft: Aufsichtsrat bestellt neues Vorstandsmitglied (Vorstandssprecher)

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr
EQS-News: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft / Schlagwort(e): Personalie
15.10.2025 / 11:57 CET/CEST
Corporate News

Freiverkehr in München (m:access)

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft: Aufsichtsrat bestellt neues Vorstandsmitglied (Vorstandssprecher)

Der Aufsichtsrat der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft bestellt Herrn Christoph Ahlborn ab dem 01.01.2026 zum Vorstandsmitglied sowie -sprecher.

Die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft gibt bekannt, dass Herr Christoph Ahlborn ab dem 01.01.2026 das Amt des Vorstands für das Ressort Marketing und Vertrieb sowie die Funktion des Vorstandssprechers ausüben wird. Er folgt auf Herrn Dr. Jörg Lehmann, dessen Amt zum 31.12.2025 endet.

Herr Christoph Ahlborn wird die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft gemeinsam mit dem Finanz- und Technikvorstand Mathias Keil führen.

Mitteilende Person:

Jörg Biebernick

Aufsichtsratsvorsitzender der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft

15.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
Lichtenfelser Straße 9
95326 Kulmbach
Deutschland
Telefon:09221-705-162
E-Mail:heike.hartelt@kulmbacher.de
Internet:www.kulmbacher-brauerei-ag.de
ISIN:DE0007007007
WKN:700700
Börsen:Freiverkehr in München (m:access)
EQS News ID:2213352
2213352 15.10.2025 CET/CEST

Kulmbacher Brauerei

