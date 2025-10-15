EQS-News: LEPAS Global Journey of Elegant Drive steht kurz vor dem Start! Tauchen Sie ein in die "Showstopper"-Leistung des LEPAS L8 in realen Szenarien

EQS-News: Chery Group / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

LEPAS Global Journey of Elegant Drive steht kurz vor dem Start! Tauchen Sie ein in die "Showstopper"-Leistung des LEPAS L8 in realen Szenarien



WUHU, China, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Wenn Eleganz auf Fahrdynamik trifft und Technologie sich nahtlos in den Alltag einfügt, beginnt ein neues Kapitel der eleganten Mobilität. Am 15. Oktober wird das Flaggschiff-Event des Segments LEPAS auf dem Chery International User Summit 2025 - die LEPAS Global Journey of Elegant Drive (China Stop) - offiziell eröffnet.

Angeführt wird die Reise vom LEPAS L8, dem ersten Modell der Marke, das das charakteristische "Leopard Aesthetic" Design und die intelligente Spitzentechnologie der Marke verkörpert. Der Konvoi wird fast 1.000 Kilometer von Shanghai nach Wuhu zurücklegen und dabei Suzhou, Moganshan und Xuancheng durchqueren. Dabei werden die unterschiedlichsten Strecken zurückgelegt - von Stadtstraßen und Schnellstraßen bis hin zu kurvenreichen Bergstraßen und Nachtfahrten. Globale Medien, KOLs und KOCs werden an diesem Erlebnis teilnehmen, mit Multikanal-Livestreams und Luftaufnahmen, die jedes Highlight dieses filmischen Roadbook"-Abenteuers festhalten.

Während der gesamten Fahrt wird der LEPAS L8 seine Allround-Performance unter Beweis stellen und "Elegantes Fahren"ansprechen. In Shanghai werden die Fahrer die sanfte Leistungsentfaltung und den erstklassigen Kabinenkomfort spüren. Auf der Shanghai-Jiangsu-Autobahn sorgen intelligente Fahrerassistenzfunktionen wie der adaptive Tempomat für müheloses Fahren. Auf den Bergstraßen von Moganshan zeigt der LEPAS L8 sein wendiges Fahrverhalten und sein effizientes Energierückgewinnungssystem, während seine externe V2L-Stromversorgung Campingplätze in mobile Energiezentren verwandelt. In Xuancheng können die Teilnehmer das ausgefeilte Fahrwerk und die Stabilität des Fahrzeugs erleben, und in Wuhu sorgen die fortschrittlichen Einparkhilfen APA und RPA für einen nahtlosen Abschluss der Fahrt.

Die Veranstaltung ist mehr als eine Probefahrt, sie feiert ein elegantes Leben auf Rädern. Die Integration von Menschen, Fahrzeugen und Landschaften macht den LEPAS L8 zu einem anspruchsvollen Reisebegleiter. Die Teilnehmer werden die moderne Skyline Shanghais, die klassischen Gärten von Suzhou, die ruhige Natur von Moganshan, den Charme von Xuancheng und das pulsierende Flussufer von Wuhu erkunden - jedes Reiseziel offenbart einen einzigartigen Dialog zwischen Eleganz, Kultur und Mobilität.

Diese Reise stellt auch einen wichtigen Höhepunkt der Teilnahme von LEPAS am Chery International User Summit 2025 dar. Während des Gipfeltreffens findet die Chery Ecosystem Exhibition statt, bei der Cherys menschlicher Assistent" - der AiMOGA-Roboter - erstmals vorgestellt wird.

