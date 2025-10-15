EQS-News: NABR-Kommentar zur IUCN-Bestimmung

EQS-News: National Association for Biomedical Research / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

WASHINGTON, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die International Union for Conservation of Nature (IUCN) hat am 9. Oktober 2025 beschlossen, den Status „gefährdet" für Langschwanzmakaken („LTM") (Macaca fascicularis) beizubehalten.

Die jüngste Entscheidung der IUCN folgt auf eine Petition der National Association for Biomedical Research (NABR) aus dem Jahr 2023, die den von der IUCN festgelegten Status anzweifelt. Die Petition der NABR zeigt, dass die Berichte von Hansen et al., welche die IUCN als Grundlage für ihre Statusbestimmung verwendet, die vorhandenen wissenschaftlichen Daten falsch darstellen.1 Weitere Informationen zur NABR-Petition finden Sie online auf www.nabr.org.

In einer separaten Petition, die von Dr. Hank Jenkins bei der IUCN eingereicht wurde, wird behauptet, dass die Autoren von Hansen et al. Interessenkonflikte haben, die eine weitere Untersuchung durch die IUCN erfordern. Es ist unklar, ob solche Konflikte bestehen oder ob die Autoren des IUCN-Berichts Konflikte haben, die eine Offenlegung oder Ablehnung erfordern.

Am 7. Oktober 2024 lehnte der U.S. Fish and Wildlife Service („der Service") eine Petition von Interessengruppen ab, die „LTM"-Affen unter dem „Endangered Species Act (‚ESA')" aufzulisten. Die Petition enthält dieselben Informationen, die der IUCN vorgelegt wurden und welche die Grundlage für die aktuelle Bewertung der IUCN bilden. Bei der Ablehnung der Petition stellte die Behörde fest, dass „die Petition keine glaubwürdigen Informationen enthält, welche die Auswirkungen auf die Populationen oder die Art als Ganzes belegen." Die vollständige Stellungnahme der Behörde zum Antrag auf Aufnahme von Langschwanzmakaken in die Liste der gefährdeten Arten in den USA wurde im Federal Register veröffentlicht und ist hier zu finden: „LTM_Petition.pdf". Keine Regierung der Welt betrachtet „LTM"-Affen als gefährdet. Von Fachleuten überprüfte wissenschaftliche Veröffentlichungen zeigen, dass die jüngste IUCN-Bestimmung und die bei der Bestimmung verwendeten Informationen fehlerhaft sind und nicht belegt werden.2

„Das wissenschaftliche Prüfungsteam der NABR ist enttäuscht, dass die IUCN es versäumt hat, die vorgelegten wissenschaftlichen Informationen objektiv zu berücksichtigen", erklärte Dr. Ray Hilborn, ein weltweit anerkannter Wissenschaftler und Mitglied des wissenschaftlichen Prüfungsteams des NABR.

„Das Fehlen von Daten über die Entwicklung der Bestände sowie die falsche Darstellung der vorhandenen Daten werfen ernste Fragen über das wissenschaftliche Verfahren auf, das von der IUCN angewandt wurde, um diese Entscheidung zu treffen", fügte Dr. Hilborn hinzu.

„LTM"-Affen werden aufgrund ihrer physiologischen und genetischen Ähnlichkeiten mit dem Menschen weltweit in der biomedizinischen Forschung eingesetzt. Fünf der 20 am häufigsten verwendeten verschreibungspflichtigen Medikamente wurden mithilfe von Langschwanzmakaken entwickelt. Die Forschung mit „LTM"-Affen war entscheidend für Fortschritte in den Bereichen regenerative Medizin, Immunologie, Krebs, Impfstoffentwicklung und Pharmakologie sowie für die Entwicklung des Impfstoffs COVID-19.3 Die National Institutes of Health (NIH) haben kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der die Bedeutung von „LTM"-Affen für die biomedizinische Forschung bestätigt.

„NABR ist enttäuscht, dass sich die IUCN trotz überwältigender wissenschaftlicher Beweise dem Druck von Tierschützern gebeugt hat und den ‚LTM'-Affen als gefährdet einstuft", sagte Matthew R. Bailey, Präsident von NABR . „Die verfügbaren wissenschaftlichen Informationen zeigen eindeutig, dass diese Art nicht gefährdet ist und in mehreren Ländern sogar als invasiv gilt. Es ist unbegreiflich, dass die IUCN behauptet, die Art sei gefährdet, während sie gleichzeitig behauptet, sie sei eine der am stärksten invasiven Arten der Welt. Die NABR wird weiterhin die politischen Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit über diese Themen aufklären, um die öffentliche Gesundheit sowie die Integrität des wissenschaftlichen Prozesses zu schützen."

Laut einer Veröffentlichung mit dem Titel „100 of the World's Worst Invasive Alien Species" (100 der schlimmsten invasiven gebietsfremden Arten der Welt) werden „LTM"-Affen von der IUCN als „invasive" Arten anerkannt.4

Der Erhaltungszustand der „LTM"-Affen und die Beteiligung von PETA an Regierungsprogrammen war kürzlich Gegenstand einer Anhörung des Aufsichtsausschusses des US-Repräsentantenhauses im September 2024. Zeugen bei dieser Anhörung sagten aus, dass PETA und andere Tierschutzorganisationen in unzulässiger Weise versucht haben, staatliche Ermittlungen gegen private Parteien sowie ausländische Regierungen aus politischen Gründen zu beeinflussen.

Informationen zur National Association for Biomedical ResearchDie 1979 gegründete NABR ist die einzige gemeinnützige Organisation, die sich für eine solide öffentliche Politik für die humane Nutzung von Tieren in der biomedizinischen Forschung, Ausbildung und Prüfung einsetzt. Zu den Mitgliedern gehören mehr als 340 Universitäten, medizinische und veterinärmedizinische Fakultäten, Lehrkrankenhäuser, pharmazeutische sowie biotechnologische Unternehmen, Patientengruppen und akademische sowie berufsständische Gesellschaften, die sich auf eine humane und verantwortungsvolle Tierforschung verlassen, um die Gesundheit von sowohl Mensch als auch Tier weltweit zu verbessern. Erfahren Sie auf www.nabr.org mehr über uns.

1Siehe Hilborn, R., & Smith, D. R. (2023). „Is the long‐tailed macaque at risk of extinction?" (Ist der Langschwanzmakak vom Aussterben bedroht?) American Journal of Primatology, e23590. (Verfügbar auf https://doi.org/10.1002/ajp.23590).

2 Siehe Hilborn, R., & M. Chaloupka (2025). Schätzung der Abundanz von weit verbreiteten Primaten. American Journal of Primatology (zur Veröffentlichung angenommen).

3 Siehe Albrecht, L., E. Bishop, B. Jay, B. Lafloux, M. Minoves, C. Passaes (2021). COVID-19 Forschung: Lehren aus nicht-menschlichen Primatenmodellen, „Lessons from Non-Human Primate Models" (2021) doi: 10.3390/vaccines9080886 (available at www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/.

4 Siehe IUCN, 100 of the World's Worst Invasive Alien Species (verfügbar auf www.iucngisd.org).

