EQS-News: Salem bin Abdulrahman Al Qasimi besucht den Pavillon der Regierung von Sharjah auf der GITEX Global 2025

EQS-News: Sharjah Digital Department (SDD) / Schlagwort(e): Sonstiges

Salem bin Abdulrahman Al Qasimi besucht den Pavillon der Regierung von Sharjah auf der GITEX Global 2025



15.10.2025 / 06:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DUBAI, UAE, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Seine Exzellenz Scheich Dr. Salem bin Abdulrahman Al Qasimi, Vorsitzender des Herrscheramtes von Sharjah, besuchte am Montagmorgen den Pavillon der Regierung von Sharjah auf der GITEX Global 2025. Unter dem Motto „Powered by Tech, Driven by People" vereint der Pavillon 20 Regierungsbehörden und präsentiert im Dubai World Trade Centre Sharjahs wegweisende digitale Entwicklung sowie seine menschenzentrierte Vision für die Zukunft.

Während des Besuchs wurde S.H. Scheich Dr. Salem bin Abdulrahman Al Qasimi über die neuesten innovativen digitalen Erfahrungen und technologiegetriebenen Projekte informiert, die von den teilnehmenden Regierungsstellen vorgestellt wurden. Diese Initiativen sollen die digitale Integration in Sharjah fördern, die Effizienz der Regierung steigern und die Lebensqualität verbessern. Sie spiegeln die Vision des Emirats wider, eine nachhaltige, menschenorientierte digitale Zukunft zu gestalten.

Seine Exzellenz wurde mit den vier zentralen Ökosystemen des Pavillons vertraut gemacht – Digitale Erlebnisse, Ökologische Nachhaltigkeit, Intelligente Städte und Unsere Menschlichkeit –, die jeweils proaktive Lösungen demonstrieren, welche die nahtlose Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen unter Verwendung von künstlicher Intelligenz und Datenkonnektivität veranschaulichen.

S.E. Scheich Dr. Salem bin Abdulrahman Al Qasimi nahm auch an den Aktivitäten des Sharjah Digital Hackathon teil, der von der Abteilung für Digitales Sharjah in Zusammenarbeit mit dem Rubu' Qarn Zentrum für Wissenschaft und Technologie und dem Jugendrat von Sharjah ins Leben gerufen wurde.

Die Initiative soll das Innovationsökosystem von Sharjah stärken, junge Menschen und Talente in der Regierung fördern und die Entwicklung von KI-gestützten Lösungen vorantreiben, die die städtische Infrastruktur verbessern und die Effizienz und Flexibilität von Regierungsdienstleistungen steigern.

Im Rahmen des Segments „Digitale Erlebnisse" präsentierte SDD den Digital Sharjah Assistant, einen interaktiven, text- und sprachbasierten KI-Assistenten, der in Echtzeit arbeitet. Der Assistent ermöglicht es Benutzern, über eine dialogorientierte Schnittstelle nahtlos auf Informationen zuzugreifen und ausgewählte Behördengänge sofort zu erledigen.

Der Vorsitzende des Büros des Herrschers von Sharjah besichtigte auch die Plattform Aqari, ein umfassendes digitales Zentrum, das die Immobiliendienste im gesamten Emirat zentralisiert. Die Plattform verbindet mehrere Unternehmen über ein einheitliches Gateway, bietet genaue und zuverlässige Immobiliendaten und verbessert so das Kundenerlebnis.

Seine Exzellenz erkundete außerdem die Plattform Nabni, ein einheitliches System, das die Gemeinden von Sharjah miteinander verbindet, um Bau- und Konstruktionsverfahren durch künstliche Intelligenz zu rationalisieren.

Seine Hoheit Scheich Dr. Salem bin Abdulrahman Al Qasimi begutachtete auch Empower Gov AI, ein einheitliches KI-Tool, das Mitarbeitern des öffentlichen Sektors die Nutzung von KI-Funktionen in ihrer täglichen Arbeit ermöglichen soll. Der Assistent verbindet mehrere Behörden miteinander, automatisiert interne Anfragen, verwaltet Zugriffsberechtigungen und steigert die Gesamtproduktivität in allen Abteilungen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2795452/GSP___GITEX.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/salem-bin-abdulrahman-al-qasimi-besucht-den-pavillon-der-regierung-von-sharjah-auf-der-gitex-global-2025-302584308.html

15.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2213040 15.10.2025 CET/CEST