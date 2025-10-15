IRW-News: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining kündigt Plan für Explorationsbohrungen 2026 auf dem Silberprojekt Treasure Mountain an

IRW-PRESS: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining kündigt Plan für Explorationsbohrungen 2026 auf dem Silberprojekt Treasure Mountain an

VANCOUVER, BC, 15. Oktober 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das Unternehmen oder Nicola) freut sich, über den aktuellen Stand der Vorbereitungsarbeiten, die 2025 auf dem Silberprojekt Treasure Mountain (Treasure Mountain) absolviert wurden, und seinen Plan für ein Explorationsbohrprogramm im Jahr 2026 (TM-Programm 2026) zu informieren. Dem TM-Programm 2026 gingen geophysikalische magnetische Flugvermessungen (durch Scott Hogg & Associates Ltd. im Jahr 2012), umfassende Bodenprobenahmen im Laufe der Jahre und die Felderkundungsarbeiten 2025 voraus. Treasure Mountain war ein aktiver Bergbaubetrieb, der aufgrund des Silberpreisverfalls 2013 in den Wartungszustand überführt wurde Der Silberpreis sank 2013 unter 20 US$ und erreichte im Dezember 2015 einen Tiefststand von 13,80 US$. Link

, ist jedoch immer ein wichtiges Asset von Nicola geblieben, das strategisch auf die Rückkehr höherer Silberpreise gewartet hat.

Wie bereits in der Pressemeldung des Unternehmens vom 9. Juni 2025 bekannt gegeben wurde, erhielt Nicola eine mehrjährige gebietsbezogene Explorationsgenehmigung (die MYAB-Genehmigung), der zufolge das Unternehmen Diamantbohrungen und Schürfgrabungen auf Treasure Mountain, einer genehmigten Silbermine 30 km nordöstlich von Hope, rund 3 Stunden Fahrt von Vancouver (British Columbia) entfernt, durchführen darf. Zusätzlich zum Erhalt der MYAB-Genehmigung wurde die Bergbaupacht um zehn Jahre verlängert (bis 26. April 2032, am 30. August 2024 bekannt gegeben), was die Attraktivität von Treasure Mountain weiter erhöht.

Das Gebiet, das für die Exploration von Interesse ist, befindet sich nordwestlich der derzeit stillgelegten Mine (Abb. 1) und besteht aus mehreren von Nordost nach Südwest streichenden und steil einfallenden sulfidreichen Erzgängen (Abb. 2). Die Fotos in Abbildung 2 stammen von den Felderkundungsarbeiten 2025, die darauf ausgerichtet waren, Bohrziele für das TM-Programm 2026 zu ermitteln.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81354/2025_Treasure_Mountain_Exploration_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1. Geologische Karte von Treasure Mountain mit dem Trend der mineralisierten Erzgänge im Nordosten der Mine.

Ausschlaggebend für das anfängliche Interesse an diesem Gebiet war eine Investition von Coeur Mining (Coeur) Zum Zeitpunkt der Investition firmierte Coeur Mining als Coeur dAlene Mines Corporation.

(NYSE: CDE) (TSX: CDM) in das Unternehmen im Jahr 2012, womit Coeur zum Zeitpunkt des Investments eine Beteiligung von 12,7 % erhielt. Coeur erwarb Aktien zu einem Preis von 1,08 $ (20,60 $ unter Berücksichtigung der anschließenden Rollbacks) 17. Juli 2014 (2 zu 1) 1. Juni 2015 (5 zu 1) und 17. November 2023 (2 zu 1). Die ersten beiden Rollbacks erfolgten im Zusammenhang mit einem erfolgreichen CCAA-Prozess.

.

Die vorherigen Explorationsarbeiten entlang dieses Trends sind auf sechs Schlagbohrlöcher über 274 m im Jahr 1994 sowie 14 Backpack-Bohrlöcher über 25 m im Jahr 2020 beschränkt. In den Jahren 2019 und 2020 wurden umfassende Bodenprobenahmen absolviert. 2020 und 2021 wurden nur begrenzt Gesteinsproben entnommen. Die jüngsten Explorationsarbeiten entlang dieses Trends (von Nicola 2021 absolvierte Probenahmen) sind in Assessment Report #39721 (einsehbar unter ARIS Assessment Report Indexing System des British Columbia Geological Survey (BCGS) Corporation.

) beschrieben. Die Ergebnisse dieser Programme sind vielversprechend und belegen das Vorkommen einer in Gängen lagernden Silber-, Kupfer-, Blei-, Zink- und Goldmineralisierung. Sie liefern die Rechtfertigung für erste Diamantbohrungen, um die Mächtigkeit des Trends und der Mineralisierung in der Tiefe zu ermitteln. Die Mineralisierung tritt an der Oberfläche auf und ist derzeit in alle Richtungen offen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81354/2025_Treasure_Mountain_Exploration_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2. Fotos der Erkundungsarbeiten 2025 vor Ort: (a) und (b) steil einfallende und von Nordost nach Südwest streichende 10 bis 20 cm mächtige Quarz-Sulfid-Gänge. Nahaufnahmen der Quarzgänge zeigen (c) vornehmlich Sphalerit mit Pyrit und Chalkopyrit bzw. (d) Pyrit, Chalkopyrit und Sphalerit.

Erste Vorbereitungen in dieser Saison umfassten Besichtigungen zur Erkundung des Standorts, um die Zugangs- und Logistiksituation zu bewerten sowie Ausbisse und Mineralvorkommen zu untersuchen. Derzeit ist eine Prüfung des bestehenden geologischen und geophysikalischen Datenmaterials im Gange, die von quantitativen Messungen der magnetischen Suszeptibilität an repräsentativem Nebengestein und Erzgangproben ergänzt wird, um zur Ermittlung von Bohrzielen beizutragen. Die Firma in3D Geosciences Inc. absolvierte im September 2025 eine Zusammenstellung und Überprüfung einer geophysikalischen magnetischen Flugvermessung (durch Scott Hogg & Associates Ltd. im Jahr 2012) (Abb. 3). Ein neuverarbeitetes Modell der Daten mit einer höheren Auflösung ermöglichte die Identifikation einiger Trends, die die Geologen von Nicola mit geologischen Merkmalen (Lithologien, Strukturen, Alteration und Mineralisierung), die vor Ort oder im Bohrkern festgestellt wurden, in Korrelation zu setzen versuchen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81354/2025_Treasure_Mountain_Exploration_DE_PRcom.003.png

Abbildung 3. Magnetische 3D-MVI-Inversion in 200 m Tiefe unter der Topografie.

Peter Espig, Chief Executive Officer, sagt dazu: Wir haben zuletzt verstärktes Interesse von Anlegern und Strategen verzeichnet, die sich mehr und mehr für Treasure Mountain begeistern. Wir bei Nicola waren uns immer des bedeutenden Potenzials des Projekts bewusst, was auch von der Investition von Coeur in das Unternehmen zu einer Zeit unterstrichen wurde, bevor wir uns das Eigentum am Kupferprojekt New Craigmont gesichert, die Goldproduktion aufgenommen und die Erstinvestition in das Goldprojekt Dominion getätigt haben. Wir haben in den letzten zehn Jahren die Prüfung, Wartung und Exploration von Treasure Mountain fortgesetzt, denn es ist mehr als nur ein Explorationsprojekt, sondern eine vollständig genehmigte Mine, die wieder in Betrieb genommen werden kann. Wir sondieren nach wie vor alle Möglichkeiten und sehen dem TM-Programm 2026 mit Spannung entgegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung wurden von Will Whitty, P.Geo, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Whitty ist Vice President of Exploration des Unternehmens.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX-V Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat mit hochgradigen Goldprojekten mit Sitz in BC Gewinnbeteiligungsverträge über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem hochgradigen Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Für das Board of Directors

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Kontaktperson: Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

URL: www.nicolamining.com

