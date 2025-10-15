Kabelschaden am Hamburger Hauptbahnhof schränkt Verkehr ein
HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen eines Kabelschadens ist der Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof seit heute Nachmittag stark beeinträchtigt. Das teilte die Deutsche Bahn mit./mni/DP/jha
