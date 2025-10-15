Kabinett berät Aktivrente
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett berät in Berlin über die Aktivrente. Geplant ist ein steuerfreier Zuverdienst bis zu 2.000 Euro im Monat für Rentnerinnen und Rentner. Letzte Details hatten die Spitzen von Union und SPD bei ihrem jüngsten Koalitionsausschuss geklärt. Ebenso auf der Tagesordnung steht ein Sparpaket gegen höhere Krankenkassenbeiträge im kommenden Jahr.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte entsprechende Maßnahmen angekündigt. Zudem will die Ministerrunde die geltende Kraftfahrzeug-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2035 verlängern, wie es aus der Regierung hieß./bw/DP/jha
