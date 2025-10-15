OpenAI will bei KI-Chatbot Inhalte für Erwachsene erlauben

Mexiko-Stadt (Reuters) - OpenAI will ab Dezember auf seiner KI-Plattform ChatGPT Inhalte für Erwachsene zulassen.

Dafür müsse ein Altersnachweis vorliegen, schrieb Firmenchef Sam Altman am Dienstag auf der Plattform X. "Mit der vollständigen Einführung der Altersüberprüfung und gemäß unserem Grundsatz, 'erwachsene Nutzer wie Erwachsene zu behandeln', werden wir mehr Inhalte wie Erotik für verifizierte Erwachsene erlauben." OpenAI habe ChatGPT bisher bewusst restriktiv gestaltet, um auf mögliche psychische Probleme von Nutzern Rücksicht zu nehmen. Dies habe den Chatbot jedoch für viele Nutzer "weniger nützlich oder unterhaltsam" gemacht. Inzwischen verfüge OpenAI über neue Werkzeuge, um mit diesem Thema besser umzugehen.

In den kommenden Wochen werde OpenAI zudem eine Version von ChatGPT veröffentlichen, mit der Nutzer den Ton und die Persönlichkeit der Künstlichen Intelligenz (KI) besser bestimmen könnten, kündigte Altman weiter an. "Wenn Sie möchten, dass Ihr ChatGPT sehr menschenähnlich antwortet, viele Emojis verwendet oder sich wie ein Freund verhält, sollte ChatGPT das tun."

(Bericht von Juby Babu; Bearbeitet von Scot W. Stevenson; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)