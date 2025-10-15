Werbung ausblenden

Original-Research: Advanced Blockchain AG (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: Advanced Blockchain AG - von GBC AG

15.10.2025 / 10:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu Advanced Blockchain AG

     Unternehmen:               Advanced Blockchain AG
     ISIN:                      DE000A0M93V6

     Anlass der Studie:         Research Report (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  3,79 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Von der Neuausrichtung zur Skalierung

Die Advanced Blockchain AG (ABAG) hat im Geschäftsjahr 2024 eine
tiefgreifende Transformation durchlaufen. Im Mittelpunkt standen der
vollständige Austausch des Managements, die Aufarbeitung von
Unregelmäßigkeiten in der Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd. sowie
die Implementierung strenger Governance- und Kontrollmechanismen. Während
die operative und finanzielle Entwicklung der Muttergesellschaft 2024 von
hohen Sonderaufwendungen geprägt war, zeigen die Bereinigungsschritte und
die Fortschritte im Portfolio, dass ABAG nun in einer besseren
Ausgangsposition für nachhaltiges Wachstum steht. Die laufende Aufarbeitung
ist eine zwingende Notwendigkeit, um das Unternehmen zukunftsfähig
aufzustellen. Unabhängige Prüfungen haben Missstände aus der Zeit vor
Übernahme durch das aktuelle Management klar offengelegt und zugleich
bestätigt, dass die heutigen Strukturen auf einer unabhängigen, tragfähigen
Basis stehen. Die dabei entstehenden Kosten sind unvermeidbar und als
Investition in Stabilität, Vermögensschutz und Transparenz zu bewerten.

Die Muttergesellschaft Advanced Blockchain AG erzielte Umsatzerlöse von 226
Tsd. EUR (VJ: 105 Tsd. EUR), mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr, bleibt
jedoch weiterhin stark von Beteiligungserträgen der Incredulous Labs Ltd.
abhängig, wobei das Umsatzniveau insgesamt noch gering bleibt. Hohe Rechts-,
Prüfungs- und Beratungskosten in Verbindung mit außerordentlichen
Abschreibungen führten zu einem Jahresfehlbetrag von -1,78 Mio. EUR (VJ: -0,88
Mio. EUR). Trotz dieses Verlustes weist ABAG eine solide Eigenkapitalbasis von
8,88 Mio. EUR (31.12.2023: 9,56 Mio. EUR) aus, was einer Eigenkapitalquote von
68,8% (31.12.2024: 69,7%) entspricht. Die Bilanz wurde durch den Abbau
steuerlicher Altlasten und die Stabilisierung der Liquidität bereinigt. Das
eingeschränkte Testat des Wirtschaftsprüfers bezieht sich ausschließlich auf
Unsicherheiten hinsichtlich Forderungen gegenüber Incredulous Labs.

Die zypriotische Tochter Incredulous Labs ist weiterhin das Herzstück des
Portfolios. 2024 erwirtschaftete sie bei Umsätzen von 229 Tsd. USD einen
Jahresüberschuss von 1,25 Mio. USD. Gleichzeitig wurden erhebliche
Wertberichtigungen auf Projekte vorgenommen. Die forensische Aufarbeitung
bestätigte Fälle von Vermögensveruntreuung. Der Abschlussprüfer erteilte
daher für 2023 und 2024 einen Versagungsvermerk. Das neue Management
implementierte ein modernes Kontrollsystem mit Multi-Signature-Wallets und
institutionellen Verwahrungslösungen und leitete rechtliche Schritte zur
Wiedererlangung abhandengekommener Assets ein.

Die Blockchain- und Kryptomärkte erlebten 2024 einen historischen
Aufschwung: Bitcoin und Ethereum markierten neue Mehrjahreshöchststände, die
Gesamtmarktkapitalisierung überstieg 3,5 Billionen USD. ABAGs Portfolio
profitierte davon, insbesondere durch den erfolgreichen Token-Launch von
peaq, der kurzzeitig eine Unicorn-Bewertung erreichte. Allerdings
verdeutlichte der Rückgang des PEAQ-Tokens im ersten Halbjahr 2025 die hohe
Volatilität und Abhängigkeit von wenigen Schlüsselwerten. Per 30. Juni 2025
wurde der Wert der 15 größten Beteiligungen mit rund 15 Mio. USD
ausgewiesen, nach 56 Mio. USD Ende 2024. Das Management reagierte darauf mit
einer aktiven Diversifizierungsstrategie und einem Fokus auf liquidere
Assets.

Auf Basis der Top 15 Portfoliowerte ergibt sich nach Abzug der Holdingkosten
und einer Einpreisung einer latenten Upside von 30% ein NAV in Höhe von
15,36 Mio. EUR bzw. 3,79 EUR je Aktie. Auf Basis des Updside-Potenzials
bestätigen wir das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8535bb6506126e7030f239a0638afca3

Fertigstellung: 16.09.2025 (11:30 Uhr)
Erste Weitergabe: 16.09.2025 (13:00 Uhr)
Aktualisierung mit angepasster Aktienanzahl: 15.10.2025 10:00

