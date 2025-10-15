Pistorius schickt Kampfjets für Nato-Schutzflüge nach Polen
dpa-AFX
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland wird zum Schutz der Nato-Ostflanke Kampfjets vom Typ Eurofighter auf dem polnischen Militärflugplatz Malbork stationieren. "Wir werden mit Patrouillenflügen zum Schutz der Ostflanke beitragen", sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel./aha/DP/jha
