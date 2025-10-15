Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' über Pläne der Koalition zur Wehrpflicht

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" über die Pläne der Koalition zur Wehrpflicht:

"Die Regierungsparteien tun sich schwer, einen gangbaren Weg zu finden. Dabei ist der schon vorgezeichnet. Die alte, 2011 ausgesetzte Wehrpflicht war eine gute Lösung: Sie übte Druck aus, ließ über die Möglichkeiten des Zivildienstes und der sogenannten Totalverweigerung aber alle von der Leine, die nicht kämpfen wollen - wobei oft vergessen wird, dass etwa im Falle einer Generalmobilmachung ohnehin alle (Männer) eingezogen werden können. Da braucht es für eine neue Wehrpflicht keine überbordende Bürokratie, keine Fragebögen und was derzeit noch so alles diskutiert wird."/DP/jha