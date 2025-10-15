Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur EU-Migrationspolitik

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur EU-Migrationspolitik:

"Was es aktuell ohnehin dringender bräuchte als moralisch verwerfliche Gedankenspiele, wie sich die Europäer gegen Geld ihre Hände nicht schmutzig machen müssen, wäre die schnelle Umsetzung der Rückführungsverordnung. Ohne Zweifel gehören klare Regeln bei der Abschiebe-Politik zu einem funktionierenden Migrationssystem. Und diese müssen in einer grenzlosen Gemeinschaft einheitlich festgelegt sein, ansonsten sind sie Makulatur."/DP/jha

