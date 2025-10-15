Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur EU-Migrationspolitik
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur EU-Migrationspolitik:
"Was es aktuell ohnehin dringender bräuchte als moralisch verwerfliche Gedankenspiele, wie sich die Europäer gegen Geld ihre Hände nicht schmutzig machen müssen, wäre die schnelle Umsetzung der Rückführungsverordnung. Ohne Zweifel gehören klare Regeln bei der Abschiebe-Politik zu einem funktionierenden Migrationssystem. Und diese müssen in einer grenzlosen Gemeinschaft einheitlich festgelegt sein, ansonsten sind sie Makulatur."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Thyssenkrupp: Erstnotierung von Marinewerft TKMS für 20. Oktober geplantgestern, 08:34 Uhr · dpa-AFX
Technologie-Wettbewerb mit den USAChina weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus09. Okt. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sindgestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista