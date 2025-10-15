Werbung ausblenden

Sparpaket für stabile Kassenbeiträge im Kabinett

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Die Krankenkassenbeiträge für Millionen Versicherte sollen nach Plänen von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) im nächsten Jahr stabil bleiben können. Das Kabinett soll dazu am Mittwoch ein Sparpaket von zwei Milliarden Euro billigen, das Ausgabenbremsen vor allem bei den Kliniken vorsieht. Dies soll eine entsprechende Finanzlücke bei den gesetzlichen Kassen schließen. Erst zu Jahresbeginn hatte es breite Erhöhungen der Zusatzbeiträge gegeben, die die Krankenkassen jeweils für ihre Versicherten festlegen.

Der Kabinettsbeschluss kommt kurz vor der Bekanntgabe der jährlichen Finanzprognose eines Schätzerkreises ebenfalls am Mittwoch. Sie ist eine wichtige Orientierung dafür, ob Bedarf für Beitragsanhebungen besteht./sam/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Weniger Sterbefälle im Sommer 2025gestern, 12:07 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sindgestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden