TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: ASML, Q3-Umsatz 07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q3 12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen 12:30 USA: First Horizon, Q3-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen 22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen 22:00 USA: Salesforce, Investor & Analyst Session at Dreamforce 2025 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Rexel, Q3-Umsatz USA: Hewlett Packard Enterprise, HPE Securities Analyst Meeting 2025 TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25 03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25 06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert) 08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2. Quartal 2025 08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) 11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25 14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 AUT: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage 09:00 BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen und Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe + 17.40 gemeinsame Pk 10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.) 11:00 DEU: Online-PK Bitkom e.V. zur Halbleiter-Versorgung in Deutschland 14:00 DEU: Pressekonferenz der Fluggesellschaft Ryanair: Bei der Pk will die Fluggesellschaft Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr geben und Ryanairs Kapazitätsanpassungen in Deutschland für den Winter 2025 vorstellen u.a. mit CMO von Ryanair, Dara Brady, und der Kommunikationschef für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Marcel Pouchain Meyer. USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.) SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25) USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

