AKTIE IM FOKUS: Drägerwerk nach optimistischerem Blick vorbörslich auf Juli-Hoch

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein optimistischerer Blick auf das Gesamtjahr hat den Aktien von Drägerwerk vorbörslich kräftig Auftrieb gegeben. Sie gewannen auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag etwas mehr als 7 Prozent auf 71,90 Euro.

Damit würde die Aktie auf ihr Ende Juli erreichtes Zwischenhoch zurückkehren und, sollte sie noch etwas weiter steigen, ihre Kurslücke seit Herbst 2021 ausbügeln.

Aufgrund einer hervorragenden Geschäftsentwicklung und weiterhin hoher Auftragseingänge dürften sich Umsatz und Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2025 eher in der oberen Hälfte der Spanne bewegen, hieß es vom Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller am Mittwochabend./ck/zb

