APA ots news: Neues Seminarprogramm der Wiener Börse Akademie: "Börsentraining live" und Lehrgang "Personal Finance" starten erstmals

Größter Börsen-Seminaranbieter Österreichs präsentiert sein  
neues Programm 2026 - Finanzkompetenz für Einsteiger und 
Erfahrene mit der Wiener Börse Akademie 

Wien (APA-ots) - Die Wiener Börse Akademie präsentiert ihr 21.  
Seminarprogramm mit 
zwei frischen Highlights für alle, die ihre Finanzkompetenz gezielt 
ausbauen wollen: dem Jahresformat "Börsentraining live - erfolgreich 
investieren" sowie dem umfassenden Lehrgang "Personal Finance". Beide 
Angebote sind auf die zentralen Bedürfnisse der Bevölkerung 
zugeschnitten: Laut Aktienbarometer 2025 investieren Österreicher vor 
allem in langfristigen Vermögensaufbau, Werterhalt und 
Pensionsvorsorge. Zugleich geben viele an, aus mangelndem 
Finanzwissen noch nicht zu investieren. Trotz gestiegenem 
Wertpapierbesitz bekunden weiterhin 1,4 Mio. Menschen Interesse an 
Aktien, Anleihen und Fonds. 

"Finanzwissen ist die Grundlage für eigenverantwortliche 
Entscheidungen, egal ob beim Vermögensaufbau oder bei der 
Altersvorsorge. Genau hier setzen wir an: mit praxistauglichen 
Formaten, die Einsteiger Schritt für Schritt abholen und Erfahrene am 
Börsenparkett gezielt weiterbringen", betont Christian Faymann, 
Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien. 

Zwei neue Formate, ein gemeinsames Ziel: Finanzen souverän 
managen 

- Börsentraining live - erfolgreich investieren: Ein Jahr lang 
begleiten Experten die Teilnehmenden durch die Marktentwicklungen mit 
Fokus darauf, ein persönliches Portfolio aufzubauen und über 12 
Monate professionell zu managen. Das Format kombiniert Marktupdates, 
Portfolio-Workshops und Umsetzungsimpulse. 
Infos & Anmeldung: wifiwien.at/kurs/39510x-boersentraining-live- 
erfolgreich-investieren 

- Lehrgang "Personal Finance": Dieser neue, in Österreich 
einzigartige Lehrgang deckt alle wesentlichen Lebensbereiche der 
privaten Finanzen ab von Wertpapieranlage, Altersvorsorge, Kredite, 
Versicherungen, Immobilien bis hin zu Verbraucherschutz. Der Lehrgang 
schließt mit Prüfung und Zertifikat ab und ist damit ein starkes 
Signal für die eigene Kompetenz und den Arbeitsmarkt. 
Infos & Anmeldung: wifiwien.at/kurs/39220x-lehrgang-personal-finance 

"Mit rund 35 Formaten von der Einführung bis zur Vertiefung 
bieten wir ein Programm, das sowohl breit aufgesetzt als auch 
praxisnah ist. Das neue Jahres-Training und der Zertifikatslehrgang 
ergänzen das Portfolio ideal vom ersten Schritt bis zur 
strukturierten Finanzplanung", sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener 
Börse AG. 

Warum jetzt in Finanzbildung investieren? 

- Sparprodukte reichen oft nicht aus: "Fast jede dritte Person" 
erkennt laut Aktienbarometer, dass renditeschwache Produkte die Ziele 
Vermögensaufbau, Werterhalt, Pension kaum erreichen. 

- Hohe Investitionsbereitschaft, aber Wissenslücken: Rund 1,4 Mio. 
Österreicher bekunden Interesse. Finanzbildung ist der Hebel, der aus 
Interesse Handlungsfähigkeit macht. 

- Praxisfokus: Alle Formate der Wiener Börse Akademie setzen auf 
konkrete Umsetzung, damit Inhalte nicht Theorie bleiben, sondern im 
eigenen Finanzleben ankommen. 

Größter Börsen-Seminaranbieter Österreichs 

Das Gesamtprogramm umfasst rund 35 Seminare und Lehrgänge - von 
kompakten Basics über thematische Vertiefungen in 
Präsenzveranstaltungen bis zu Webinaren und eLearning. So finden 
Einsteiger einen gut verständlichen Start, während aktive Anleger ihr 
Know-how zu Asset Allocation, Risiko-Management, Anleihen & Aktien, 
ETFs & Fonds, Steuern und Behavioral Finance gezielt ausbauen. Das 
vollständige Seminarprogramm sowie Details zu Terminen, 
Durchführungsarten (Präsenz, Online, eLearning) und Trainer finden 
Interessierte unter wifiwien.at/boerse 

Über die Wiener Börse Akademie 

Die Wiener Börse Akademie ist eine gemeinsame Initiative des WIFI 
Management Forums und der Wiener Börse AG. Seit 2005 macht sie 
fundiertes Finanzwissen für die breite Bevölkerung zugänglich und ist 
heute der größte Börsen-Seminaranbieter Österreichs. Das Programm 
wird laufend aktualisiert und verbindet Präsenz, Online und eLearning 
zu einem flexiblen Weiterbildungsangebot für alle Erfahrungsstufen. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Wirtschaftskammer Wien 
   Presse und Newsroom 
   Dr. Brigitte Wimmer 
   T 01 514 50-1822 I E brigitte.wimmer@wkw.at I W https://wko.at/wien 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/242/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

