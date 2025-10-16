APA ots news: Neues Seminarprogramm der Wiener Börse Akademie: "Börsentraining live" und Lehrgang "Personal Finance" starten erstmals

Größter Börsen-Seminaranbieter Österreichs präsentiert sein neues Programm 2026 - Finanzkompetenz für Einsteiger und Erfahrene mit der Wiener Börse Akademie Wien (APA-ots) - Die Wiener Börse Akademie präsentiert ihr 21. Seminarprogramm mit zwei frischen Highlights für alle, die ihre Finanzkompetenz gezielt ausbauen wollen: dem Jahresformat "Börsentraining live - erfolgreich investieren" sowie dem umfassenden Lehrgang "Personal Finance". Beide Angebote sind auf die zentralen Bedürfnisse der Bevölkerung zugeschnitten: Laut Aktienbarometer 2025 investieren Österreicher vor allem in langfristigen Vermögensaufbau, Werterhalt und Pensionsvorsorge. Zugleich geben viele an, aus mangelndem Finanzwissen noch nicht zu investieren. Trotz gestiegenem Wertpapierbesitz bekunden weiterhin 1,4 Mio. Menschen Interesse an Aktien, Anleihen und Fonds. "Finanzwissen ist die Grundlage für eigenverantwortliche Entscheidungen, egal ob beim Vermögensaufbau oder bei der Altersvorsorge. Genau hier setzen wir an: mit praxistauglichen Formaten, die Einsteiger Schritt für Schritt abholen und Erfahrene am Börsenparkett gezielt weiterbringen", betont Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien. Zwei neue Formate, ein gemeinsames Ziel: Finanzen souverän managen - Börsentraining live - erfolgreich investieren: Ein Jahr lang begleiten Experten die Teilnehmenden durch die Marktentwicklungen mit Fokus darauf, ein persönliches Portfolio aufzubauen und über 12 Monate professionell zu managen. Das Format kombiniert Marktupdates, Portfolio-Workshops und Umsetzungsimpulse. Infos & Anmeldung: wifiwien.at/kurs/39510x-boersentraining-live- erfolgreich-investieren - Lehrgang "Personal Finance": Dieser neue, in Österreich einzigartige Lehrgang deckt alle wesentlichen Lebensbereiche der privaten Finanzen ab von Wertpapieranlage, Altersvorsorge, Kredite, Versicherungen, Immobilien bis hin zu Verbraucherschutz. Der Lehrgang schließt mit Prüfung und Zertifikat ab und ist damit ein starkes Signal für die eigene Kompetenz und den Arbeitsmarkt. Infos & Anmeldung: wifiwien.at/kurs/39220x-lehrgang-personal-finance "Mit rund 35 Formaten von der Einführung bis zur Vertiefung bieten wir ein Programm, das sowohl breit aufgesetzt als auch praxisnah ist. Das neue Jahres-Training und der Zertifikatslehrgang ergänzen das Portfolio ideal vom ersten Schritt bis zur strukturierten Finanzplanung", sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse AG. Warum jetzt in Finanzbildung investieren? - Sparprodukte reichen oft nicht aus: "Fast jede dritte Person" erkennt laut Aktienbarometer, dass renditeschwache Produkte die Ziele Vermögensaufbau, Werterhalt, Pension kaum erreichen. - Hohe Investitionsbereitschaft, aber Wissenslücken: Rund 1,4 Mio. Österreicher bekunden Interesse. Finanzbildung ist der Hebel, der aus Interesse Handlungsfähigkeit macht. - Praxisfokus: Alle Formate der Wiener Börse Akademie setzen auf konkrete Umsetzung, damit Inhalte nicht Theorie bleiben, sondern im eigenen Finanzleben ankommen. Größter Börsen-Seminaranbieter Österreichs Das Gesamtprogramm umfasst rund 35 Seminare und Lehrgänge - von kompakten Basics über thematische Vertiefungen in Präsenzveranstaltungen bis zu Webinaren und eLearning. So finden Einsteiger einen gut verständlichen Start, während aktive Anleger ihr Know-how zu Asset Allocation, Risiko-Management, Anleihen & Aktien, ETFs & Fonds, Steuern und Behavioral Finance gezielt ausbauen. Das vollständige Seminarprogramm sowie Details zu Terminen, Durchführungsarten (Präsenz, Online, eLearning) und Trainer finden Interessierte unter wifiwien.at/boerse Über die Wiener Börse Akademie Die Wiener Börse Akademie ist eine gemeinsame Initiative des WIFI Management Forums und der Wiener Börse AG. Seit 2005 macht sie fundiertes Finanzwissen für die breite Bevölkerung zugänglich und ist heute der größte Börsen-Seminaranbieter Österreichs. Das Programm wird laufend aktualisiert und verbindet Präsenz, Online und eLearning zu einem flexiblen Weiterbildungsangebot für alle Erfahrungsstufen.