DAX® - Neuer Bewegungsschub in Sicht

Der DAX® hat seine am Dienstag im Bereich der Unterstützungszone gestartete Erholung zur Wochenmitte zunächst fortsetzen können. Im Bereich der im Juli begonnenen Abwärtstrendlinie kam es dann aber zu Gewinnmitnahmen. Da sich im kurzfristigen Chartbild an der skizzierten Ausgangslage wenig verändert hat, werfen wir heute noch mal einen Blick auf das große Bild. Anfang Oktober hatten wir bereits darauf hingewiesen, dass die kleinen Kerzenkörper der vergangenen vier Monate ein sich aufstauendes Bewegungspotenzial signalisieren. Der Wochenchart untermauert diese These. Seit 2,5 Monaten nun schon liegt der Wochenschlusskurs des deutschen Leitindex innerhalb der in der 31. KW ausgebildeten Wochenkerze. Alle Ausbruchsversuche (oben wie unten) schlugen seitdem fehl. Den damals als Eckpunkte gesetzten Kursmarken von 23.381 (Wochentief) und 24.444 Punkten (Wochenhoch) sollte daher Beobachtung geschenkt werden. Ein Wochenschlusskurs außerhalb dieser Range würde ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen. Für einen stärkeren Bewegungsschub sprechen auch die sich auf Wochenbasis sehr eng zusammengezogenen Bollinger Bänder. Die kommenden Tage und Wochen dürften daher spannend werden.

