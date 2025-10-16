Werbung ausblenden

Deutz baut Rüstungsgeschäft durch Partnerschaft aus

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz baut sein Engagement im Rüstungsgeschäft durch eine Partnerschaft aus. Als Teil der Partnerschaft will sich Deutz an der strategischen Finanzierungsrunde von ARX Robotics beteiligen, teilte Deutz am Donnerstag in Köln mit. Der Abschluss werde in den nächsten Wochen erwartet. Der Schritt sei Teil einer umfassenderen strategischen Partnerschaft der beiden Unternehmen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Im Zuge der Partnerschaft sollen die Antriebssysteme von Deutz in unbemannte Landfahrzeuge von ARX Robotics eingesetzt werden. ARX Robotics erhalte Zugang zu Antriebssystemen, mobiler Energieinfrastruktur und zum Produktionsnetz von Deutz.

Deutz hatte Anfang September bereits den Drohnenantriebsspezialisten Sobek übernommen und damit sein Rüstungsgeschäft ausgebaut./err/jha/

Deutz

