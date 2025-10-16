EQS-News: Coway ist Preisträger der Good Design Awards 2025

EQS-News: Coway Co., Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

Coway ist Preisträger der Good Design Awards 2025



16.10.2025

- Der Inverter Dehumidifier 23L wird bei den Good Design Awards 2025 für sein kompaktes Design und seine benutzerfreundlichen Details gelobt.

- Mit dieser jüngsten Errungenschaft hat Coway bei allen vier großen globalen Designpreisen im Jahr 2025 Anerkennung gefunden, was die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im Bereich Design auf Weltniveau unterstreicht.

SEOUL, Südkorea, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, die „Best Life Solution Company", ist stolz darauf, heute bekannt zu geben, bei den Good Design Awards 2025 zum „Winner" ernannt worden zu sein.

Die vom Japan Institute of Design Promotion (JDP) veranstalteten Good Design Awards gehören zu den renommiertesten internationalen Designwettbewerben und gelten neben den deutschen iF- und Red Dot Awards und den US-amerikanischen IDEA Design Awards als eine der vier wichtigsten Designauszeichnungen der Welt. Mit dieser jüngsten Auszeichnung hat Coway nun alle vier dieser globalen Designpreise im Jahr 2025 erhalten, was ein Beweis für die Designinnovation und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens ist.

Der preisgekrönte Inverter Dehumidifier 23L von Coway bietet trotz seiner kompakten Größe eine leistungsstarke Entfeuchtung mit einer Leistung von bis zu 23 Litern pro Tag. Der Inverter Dehumidifier 23L ist in der Lage, die optimale Luftfeuchtigkeit in nur 30 Minuten zu erreichen – dreimal schneller als das Vorgängermodell des Unternehmens – und reduziert dank seines großen 6,1-Liter-Wassertanks auch die Notwendigkeit des häufigen Entleerens.

Bei den diesjährigen Good Design Awards wurde der Inverter Dehumidifier 23L für sein klares, minimalistisches Design ausgezeichnet, das durch eine markante Mittellinie und sanfte Elfenbein- und Beigetöne akzentuiert wird und sich nahtlos in jeden Wohnbereich einfügt.

Der Inverter Dehumidifier 23L verfügt nicht nur über ein vergrößertes Bedienfeld mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, sondern auch über zusätzliche Funktionen, die den Bedienkomfort erhöhen. Vom mit einer Hand abnehmbaren seitlichen Wassertank und den um 360° drehbaren Rädern bis hin zum versteckten Griff und der integrierten Kabelaufbewahrung – jedes Detail dient der Verbesserung der Alltagstauglichkeit.

Neben dem Inverter Dehumidifier 23L wurde auch die US-Tochtergesellschaft von Coway, NECOA, bei den diesjährigen Good Design Awards für die Serie der intelligenten Wasserreiniger „Smart Water Purifier" ausgezeichnet. Das minimalistische Design der Serie, das die fortschrittlichen Technologien des Unternehmens beherbergt, wurde für seine Fähigkeit gelobt, visuelle Unordnung zu beseitigen und mit modernen Innenräumen zu harmonieren.

Jin Sang Hwang, Leiter des Coway Design Labs, sagte: „Bei Coway streben wir nach einem Design, das nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch den Komfort für den Benutzer erhöht. Wir werden auch in Zukunft innovative Designs liefern, die unseren Kunden neue Erfahrungen im täglichen Leben ermöglichen."

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. BEREX, die Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens will die Lebensqualität durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Im Jahr 2025 brachte das Unternehmen Coway Life Solution auf den Markt, eine Premium-Plattform für die Altenpflege, die personalisierte Pflegelösungen für verschiedene Lebensphasen anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2795336/Coway_s_Inverter_Dehumidifier_23L.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coway-ist-preistrager-der-good-design-awards-2025-302585670.html

