EQS-News: ESR und Colt DCS geben Joint Venture zur Entwicklung eines neuen Rechenzentrums in Osaka bekannt

EQS-News: Colt Data Centre Services (Colt DCS) / Schlagwort(e): Joint Venture

ESR und Colt DCS geben Joint Venture zur Entwicklung eines neuen Rechenzentrums in Osaka bekannt



16.10.2025 / 07:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TOKIO, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ESR, ein auf den asiatisch-pazifischen Raum („APAC") fokussierter Eigentümer und Verwalter von Immobilien, und Colt Data Centre Services („Colt DCS"), ein globaler Anbieter von Hyperscale-, KI- und Rechenzentrumslösungen für große Unternehmen, sind ein Joint Venture zur Entwicklung der ersten Phase eines 130-MW-Hyperscale-Rechenzentrumsstandorts1 in Minoh City, Osaka, Japan, eingegangen.

Die erste Phase mit 65 MW1 wird vom Joint Venture ESR–Colt DCS geplant und gebaut und von Colt DCS betrieben. Der Campus liegt strategisch günstig im zweitgrößten Rechenzentrumsmarkt der Region Asien-Pazifik und wird Japans zunehmende Einführung der Public Cloud, die digitale Transformation und Lösungen für künstliche Intelligenz („KI") unterstützen.

Die Vorbereitungsarbeiten am Standort sind bereits im Gange. Der Bau des ersten Rechenzentrumsgebäudes soll 2027 beginnen und voraussichtlich Ende 2029 betriebsbereit sein.

Die Partnerschaft vereint die bewährte operative Exzellenz und über 25 Jahre Entwicklungserfahrung von Colt DCS in Japan mit der starken Marktentwicklungskompetenz und den Lieferkettenpartnerschaften von ESR, um Kunden hochwertige Rechenzentrumslösungen anzubieten. Colt DCS eröffnete 2023 sein Rechenzentrum Osaka Keihanna, und ESRs erstes Hyperscale-Rechenzentrum, OS1, auf seinem Cosmosquare Data Centre Campus in Osaka, wurde 2025 in Betrieb genommen.

Niclas Sanfridsson, CEO von Colt DCS, sagte: „Colt DCS hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von erstklassigen Rechenzentren für unsere Hyperscale-Kunden in Japan. Das Joint Venture mit ESR ermöglicht es uns, unsere Expansion in Japan zu beschleunigen und die Expansionspläne unserer globalen Cloud-Kunden und des aufstrebenden KI-Sektors zu unterstützen."

Stuart Gibson, Mitgründer und Co-CEO von ESR, sagte: „Japan ist eine tragende Säule unserer Rechenzentrumsstrategie, und unser Joint Venture mit Colt DCS markiert einen Meilenstein in unserem Plan, Rechenzentrumsinfrastruktur der nächsten Generation bereitzustellen, die das digitale Wachstum in der gesamten Region unterstützt. Dieser Standort stützt sich auf unsere umfassende Expertise in der Rechenzentrumsentwicklung und spiegelt unser Engagement wider, langfristigen wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen und die digitale Transformation für unsere Kunden und die von uns betreuten Gemeinden zu fördern."

Diarmid Massey, CEO für Rechenzentren bei ESR, ergänzte: „Unsere Partnerschaft mit Colt DCS ergänzt ESRs Fähigkeit, Rechenzentren in großem Maßstab in stark nachgefragten Märkten für Kapitalpartner und Kunden bereitzustellen. Unser speziell gebautes, leistungsstarkes Minoh-Rechenzentrum ist für die Unterstützung von Hyperscale-, KI- und großen unternehmensgetriebenen Workloads konzipiert. Über seine technischen Möglichkeiten hinaus wird der Standort ein lebendiger Knotenpunkt für lokale Innovation, Engagement und nachhaltiges Wachstum sein."

Der Standort Minoh umfasst rund 140.000 Quadratmeter Land, das das Joint Venture ESR-Colt DCS in Zusammenarbeit mit der lokalen Regierung für dieses umfangreiche Sanierungsprojekt erworben und umgewidmet hat.

Mit einem starken Fokus auf ESG und lokaler Stadterneuerung ist das erste Rechenzentrum Teil der umfassenderen Vision des Joint Ventures für einen großflächigen Rechenzentrumsstandort in Minoh City. Der Masterplan für den Standort Die lokale Straßenanbindung wird deutlich verbessert und erweitert und bietet kommunale Einrichtungen wie eine internationale Schule, einen örtlichen Park, Einzelhandelsgeschäfte und Gemeinschaftseinrichtungen. Im Einklang mit den Entwicklungszielen von ESR und Colt DCS für umweltfreundliche Rechenzentren strebt das Joint Venture von ESR und Colt DCS eine LEED-Gold-Zertifizierung an.

Über ESR

ESR ist ein führender Eigentümer und Verwalter von Immobilien im asiatisch-pazifischen Raum mit Fokus auf Logistikimmobilien, Rechenzentren und Energieinfrastruktur, die die digitale Wirtschaft und Lieferkette für Investoren, Kunden und Gemeinden vorantreiben. Mit unserer vollständig integrierten Plattform für die Verwaltung und Entwicklung von Immobilienfonds schaffen wir Wertschöpfung und Wachstumsmöglichkeiten für unser globales Investorenportfolio. Wir bieten unseren Kunden moderne Raumlösungen zur Verwirklichung ihrer Ziele in Australien und Neuseeland, Japan, Südkorea, Großchina, Südostasien und Indien, einschließlich einer Präsenz in Europa. Unser Ziel „Raum- und Investitionslösungen für eine nachhaltige Zukunft" treibt uns an, nachhaltig und wirkungsvoll zu wirtschaften, damit die von uns betreuten Gemeinden auch in Zukunft erfolgreich sein können. Weitere Informationen finden Sie unter www.esr.com.

Über Colt DCS

Wir planen, bauen und betreiben Rechenzentren für globale Hyperscaler und Großunternehmen.

Unser globales Portfolio umfasst 13 betriebsbereite Rechenzentren und 19 weitere in der Entwicklung in elf Städten in Großbritannien, Europa und der Asien-Pazifik-Region.

Wir ermöglichen unseren Kunden eine effektive Wachstumsplanung und geben ihnen gleichzeitig Sicherheit. Wir bieten sichere, robuste und gut vernetzte Infrastruktur mit geplantem Kapazitätswachstumspotenzial. Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Rechenzentrumsbranche und setzen unsere Vision um, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber auf dem Markt zu sein.

Die Umwelt steht bei uns im Mittelpunkt unseres Handelns und ist unsere grundlegende Verantwortung gegenüber unserem Planeten. Deshalb übernehmen wir Verantwortung für die weltweite Reduzierung unserer Umweltauswirkungen und machen Nachhaltigkeit zu einem zentralen strategischen Faktor. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsplanung hat Colt DCS umfassende kurz- und langfristige wissenschaftlich fundierte Ziele festgelegt, um unsere Emissionen gemäß dem neuesten Net Zero Standard der SBTi zu reduzieren.

https://www.coltdatacentres.net/de-DE

1 Anlagenauslastung

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2797368/ESR_and_Colt_DCS.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2680784/Colt_DCS_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/esr-und-colt-dcs-geben-joint-venture-zur-entwicklung-eines-neuen-rechenzentrums-in-osaka-bekannt-302585241.html

16.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2213912 16.10.2025 CET/CEST