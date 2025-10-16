EQS-News: GCL leistet Beitrag zu Deutschlands wegweisendem Agrivoltaikprojekt durch Solarlösungen der nächsten Generation

EQS-News: GCL SI / Schlagwort(e): Miscellaneous

GCL System Integration stattet Deutschlands größte Initiative für landwirtschaftliche Photovoltaik mit fortschrittlichen Solarmodulen und maßgeschneiderten Lösungen aus und unterstreicht damit seine Führungsrolle im Bereich nachhaltige Energie und landwirtschaftliche Synergien.

TÜTZPATZ, Deutschland, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat das Photovoltaik-Kraftwerk Tützpatz in Mecklenburg-Vorpommern offiziell eingeweiht – eines der bisher größten Projekte seiner Art in Deutschland. Mit einer installierten Gesamtkapazität von 76 MW auf einer Fläche von 93 Hektar werden in der wegweisenden Anlage 146.000 bifaziale 550-W-Hochleistungsmodule von GCL System Integration (GCL SI) eingesetzt.

Als wichtiger Technologiepartner hat GCL nicht nur leistungsstarke Produkte in das Projekt eingebracht, sondern auch seine umfassenden Lieferkapazitäten, die speziell auf Anwendungen in der Agro-Photovoltaik zugeschnitten sind. Die Wirtschaftlichkeit des Projekts, das ohne öffentliche Zuschüsse auskommt, wird unterstützt durch einen 10-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) mit der PASM, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, die die gesamte Produktion der Anlage abnehmen wird. Dieser Meilenstein beweist die Anpassungsfähigkeit und Wertbeständigkeit der GCL-Module in unterschiedlichen geografischen und regulatorischen Umgebungen.

In den letzten Jahren hat GCL einen klaren Weg und ein robustes Produktportfolio für landwirtschaftliche Photovoltaiklösungen entwickelt. Das speziell konzipierte Produkt bietet eine anpassbare Lichtdurchlässigkeit von 15 % bis 40 % und ermöglicht so ein präzises Gleichgewicht zwischen Solarstromerzeugung und Pflanzenwachstum. Das doppelt beschichtete Glas und der Vollaluminiumrahmen haben rigorose Zuverlässigkeitstests bestanden, darunter 1.000 Stunden Salznebel- und 500 Stunden Ammoniakeinwirkung, was eine außergewöhnliche Haltbarkeit in feuchten, salzhaltigen und viehintensiven Umgebungen gewährleistet. In Kombination mit 2,8 Meter hohen PHC-Montagestrukturen und einachsigen Trackern bietet das System „maschinell zugängliche, lichtsteuerbare" Layouts, die die Flächennutzungseffizienz auf über 80 % steigern.

Im Bereich der Technologie hat GCL eine intelligente Plattform für das Management von Agrar-Photovoltaikanlagen entwickelt. Durch die Integration von meteorologischen Daten, Sensoren für das Pflanzenwachstum und Wechselrichteranalysen nutzt das System KI-Algorithmen zur Optimierung der Modulneigung und der Bewässerungszeitpläne. Beim 310-MW-Projekt Zhundong verbesserte diese Plattform die Luzerneerträge unter den Paneelen um 20 % und reduzierte zugleich den Bewässerungsbedarf um 15 %. In der Jinzhai-Pilotanlage in Anhui steigerten motorisch verstellbare Halterungen die Kameliensamenerträge um 30 % und erhöhten die Solareffizienz um 8 %. Dadurch wurde eine echte „Doppelernte" von Landwirtschaft und Energie ermöglicht.

Am 21. August hat sich GCL SI offiziell zur Science Based Targets Initiative (SBTi) verpflichtet und zugesichert, kurzfristige und Netto-Null-Emissionsreduktionspfade in Übereinstimmung mit den SBT-Methoden festzulegen. Dieser Meilenstein bestätigt das Verantwortungsbewusstsein und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei der Förderung von Nachhaltigkeit und der Übernahme einer ESG-Führungsrolle. Ebenso entscheidend ist die vertikal integrierte Lieferkette von GCL, die erhebliche Kostenvorteile mit sich bringt. Durch die Nutzung der konzerneigenen granularen Siliziumkapazitäten werden die Modulkosten im Vergleich zur externen Beschaffung um 8 bis 12 % gesenkt. Durch die gemeinsame Beschaffung mit Industriepartnern lassen sich die Gesamtkosten des Systems um etwa 5 % reduzieren. Mit seinem internen EPC-Know-how verkürzt GCL die Bauzeit von Projekten um etwa 20 % und senkt die Gesamtkosten um 10 %. Diese Stärken wurden mehrfach in Projekten in Guangxi, Xinjiang und Anhui unter Beweis gestellt, die nicht nur eine starke Stromerzeugungsleistung liefern, sondern auch die Wiederbelebung des ländlichen Raums und die lokale Wertschöpfung in der Industrie fördern.

Mit Blick auf die Zukunft wird GCL SI seine Führungsposition im Bereich der Agri-Photovoltaik weiter ausbauen. Die Forschung an Perowskit-Silizium-Tandemmodulen mit höherer Lichtdurchlässigkeit soll noch größere Synergien zwischen Landwirtschaft und Solarstromerzeugung erschließen. Parallel dazu beschleunigt das Unternehmen die Einführung von Agrar-Photovoltaik-Projekten im GW-Maßstab in ressourcenreichen Regionen wie dem Südwesten und Nordwesten Chinas. Durch die Kombination von Photovoltaik, Landwirtschaft und Rückverfolgbarkeit von Kohlenstoff in skalierbaren Modellen engagiert sich GCL SI für die Umwandlung von Ackerland in produktive, ökologische Energiequellen. Damit fördert das Unternehmen sowohl die Energiewende als auch die Modernisierung der Landwirtschaft.

