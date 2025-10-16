EQS-News: GFT schließt Aktienrückkaufprogramm über 15 Millionen Euro ab

Werbung ausblenden

GFT schließt Aktienrückkaufprogramm über 15 Millionen Euro ab

16.10.2025
EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
GFT schließt Aktienrückkaufprogramm über 15 Millionen Euro ab

16.10.2025 / 09:10 CET/CEST
GFT schließt Aktienrückkaufprogramm über 15 Millionen Euro ab

Rückkauf untermauert KI-zentrierte Fünfjahresstrategie

Stuttgart, 16. Oktober 2025 – Die GFT Technologies SE hat ihr Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt erwarb das Unternehmen 761.138 eigene Aktien für 14.999.984,14 Euro. Dies entspricht 2,8912 Prozent des Grundkapitals bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 19,7073 Euro je Aktie.

Jochen Ruetz, CFO der GFT Technologies SE, erklärte: „Angesichts der aktuell niedrigen Bewertungen im Small-Cap-Markt war der Rückkauf eine strategisch sinnvolle Kapitalmaßnahme. Er spiegelt unser Vertrauen in den strategischen Kurs von GFT wider. Unsere Transformation zu einem vollständig KI-zentrierten Unternehmen positioniert uns für nachhaltiges, langfristiges Wachstum. Wir sind überzeugt, dass sich diese Investition für GFT und seine Aktionäre auszahlen wird.“

Das Programm begann am 15. April 2025 nach einem Beschluss des Vorstands vom 27. März und hatte ein Volumen von bis zu 15 Millionen Euro (ohne Nebenkosten). Es wurde gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) von einer unabhängigen Bank durchgeführt, die dabei ohne Einflussnahme durch die GFT Technologies SE handelte.

Über die Verwendung der zurückgekauften Aktien wurde noch nicht entschieden. Eine Einziehung bleibt ebenso möglich wie andere in der Ermächtigung der Hauptversammlung vorgesehene Verwendungen.

Ihre Kontakte
 		 
Presse
Dr. Markus Müller
Group Public Relations
GFT Technologies SE
+49 711 62042-344
markus.j.mueller@gft.com
 		Investoren
Andreas Herzog
Group Investor Relations
GFT Technologies SE
+49 711 62042-383
Andreas.Herzog@gft.com

Über GFT

GFT Technologies ist ein verantwortungsvolles, KI-zentriertes globales Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir konzipieren fortschrittliche Lösungen für die Daten- und KI-Transformation, modernisieren Technologie-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen, Industrie- und Robotik-Unternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT verantwortungsvolle, KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für nachhaltigen Geschäftserfolg.

Mit über 12.000 Technologie-Expertinnen und -Experten sind wir in mehr als 20 Ländern weltweit tätig und bieten Karrieremöglichkeiten im Bereich führender Software-Innovationen. Die GFT Technologies SE (GFT-XE) ist im SDAX der Deutschen Börse notiert.

Let’s Go Beyond_

www.gft.com/de

www.gft.com/de/de/blog

www.linkedin.com/company/gft-technologies

x.com/gft_de

16.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:GFT Technologies SE
Schelmenwasenstraße 34
70567 Stuttgart
Deutschland
Telefon:+49 (0)711/62042-0
Fax:+49 (0)711/62042-301
E-Mail:ir@gft.com
Internet:www.gft.com
ISIN:DE0005800601
WKN:580060
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2213764
Ende der MitteilungEQS News-Service

2213764 16.10.2025 CET/CEST

